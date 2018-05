PNV denuncia pintadas insultantes en Oñati y pide a EH Bildu que las condene

San Sebastián, 28 may (EFE).- El PNV ha denunciado hoy la aparición de pintadas insultantes en su sede de Oñati (Gipuzkoa), además de pegatinas contra la exalcaldesa del municipio y actual portavoz en el Ayuntamiento, Lourdes Idoiaga, por lo que ha reclamado a la corporación, que gobierna EH Bildu, que condene estos hechos.

El partido jeltzale explica en un comunicado que este fin de semana se han realizado "nuevamente" pintadas en el "batzoki", sobre cuya fachada se leen frases en euskera como "Con el 155 no se juega" y "Llenándose los bolsillos en contra del pueblo", en alusión al apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Además, los autores de las pintadas han unido las siglas de la formación de Mariano Rajoy con la de Andoni Ortuzar, de forma que se puede leer una única, "PPNV".

No obstante, para el PNV lo "más grave aún" es que también hayan aparecido pegatinas por el pueblo que "arremeten directamente" contra Idoiaga -el PNV no precisa de qué concejala se trata-, con su rostro sobre una ikurriña y con una banda sobre los ojos en la que figura la leyenda "Good Save The Negrero (Dios salve al negrero)".

El Partido Nacionalista Vasco muestra su "total apoyo" a la exalcaldesa y destaca que, "en los nuevos tiempos en los que vivimos, no es lícito que una persona deba sufrir este tipo de ataques e insultos personales", algo que no ocurre por primera vez.

"Sabemos ya que este tipo de actos no son incontrolados. A pesar de que hoy en día todo el mundo habla de nuevos tiempos, este tipo de actuaciones que siguen pasando, especialmente en Oñati, demuestran en quienes lo hacen un gran déficit de ética y respeto hacia los derechos humanos. Es más, dejan claro que la cultura de la imposición, el insulto y la falta de respeto no han sido desterradas en Oñati", afirma.

El PNV subraya que, "más allá de atentar" contra el partido, lo ocurrido el fin de semana "atenta contra la convivencia de los oñatiarras", por lo que exige "respeto por la diversidad de opinión" y "respeto, en general, por todos los habitantes que conforman el municipio".

Por ello, pide al Ayuntamiento una "condena explícita" y que muestre su apoyo al grupo jeltzale y "especialmente" a su portavoz municipal por el "ataque personal" sufrido.

"Este tipo de actos nacidos desde la más cruda intolerancia no tienen cabida en nuestra sociedad y menos aún en las vías pacíficas que desde PNV estamos fomentando para la construcción nacional de Euskal Herria. Lamentablemente, una vez más, ha quedado claro que aún es necesario luchar contra estos actos y combinarlo con una gran labor de pedagogía en lo que a paz y convivencia se refiere", recalca.