Raimundo Amador y Jimmy Burns actuarán en el Hondarribia Blues Festival

San Sebastián, 25 may (EFE).- Los nombres de Raimundo Amador, uno de los pioneros de la fusión flamenca, y representantes de la música de Chicago como Jimmy Burns se suman al programa del Hondarribia Blues Festival que inaugurará el próximo 12 de julio la mítica Canned Heat, una de las protagonistas de Woodsock en 1969.

En total trece bandas y más de una veintena de solistas pasarán entre el 12 y el 15 de julio por los distintos escenarios del festival que se presenta como "uno de los más variados de las trece ediciones" de esta cita con el blues, según el avance de la programación facilitado hoy por el Hondarribia Blues Festival.

Entre ellas figuran varias "all star", grupos integrados por músicos que cuentan con un protagonismo y una carrera musical propia y que deciden llevar a cabo giras conjuntas durante un tiempo, como la compuesta por Jimmy Burns, considerado uno de los grandes del blues de Chicago, Kimberly "Hot Sauce" Johnson, Bob Stroger, Kenny "Beedee Eyes" Smith, Billy Flynn, Omar Coleman y Piano Willie.

Otra muestra de este tipo de formaciones será la Lone Star Review, una mezcla de músicos de Texas y de California compuesta por Mark Hummel, Rusty Zinn, Mike Keller, R.W. Grisby y Wes Star.

El punto festivo correrá a cargo de la banda de swing Ray Gelato & The Giants que ofrecerá un espectáculo con arreglos originales del estilo tradicional del jazz de los años cuarenta.

La sección Crossroads, que reúne a artistas de diferentes bandas bajo un nexo común, diferente en cada edición del festival, estará dedicada este año al blues español, con catorce grupos de diferentes comunidades autónomas.

El festival guipuzcoano incluirá actuaciones de figuras del panorama europeo como los franceses Awek, los italianos Bayou Moonshiners, los noruegos JT Lauritsen y los holandeses The Ragtime Rumors así como una actuación de la vocalista estadounidense Tía Carrol acompañada de los músicos españoles Mingo Balaguer, Lluis Coloma y Francisco Simón.

El blues vasco contará en su cartel con el cuarteto Noa Volldamn & The Hell Drinkers, con la vocalista donostiarra Ainhoa Eguiguren, Still River, y Ghost Number & His Tipsy Gypsies.