El TSJPV admite una querella contra la instructora del "caso Cabezudo"

San Sebastián, 23 mar (EFE).- El TSJPV ha admitido a trámite de forma parcial una querella interpuesta por la acusación particular y una segunda persona contra la jueza Ana Isabel Pérez Asenjo, instructora del caso Kote Cabezudo, el fotógrafo donostiarra investigado por presuntos abusos a modelos, entre otros delitos.

En una nota hecha publica hoy, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco explica que la admisión a trámite de la querella responde a la presunta "falta de actuación" de la jueza respecto al requerimiento que ella misma hizo a Cabezudo, el 25 de enero de 2017, para que retirara de internet, de forma "inmediata", todas las imágenes relacionadas con las mujeres "perjudicadas en este procedimiento", bajo pena de "incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial".

Unos meses más tarde, el 3 de marzo de 2017, la propia jueza, Ana Isabel Pérez Asenjo, constató en un nuevo auto la procedencia de "investigar el incumplimiento" de este mandato por parte del fotógrafo.

La supuesta "falta de actuación" de la magistrada respecto a este último hecho es el motivo por el que ahora el TSJPV admite a trámite la querella contra la instructora, en un auto que desestima no obstante otras once alegaciones de los querellantes y que ha contado con dos votos particulares. El auto no es firme, ya que puede ser recurrido en súplica ante el propio tribunal.

Esta es la segunda querella presentada contra la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián ante el TSJPV. La primera de ellas, tramitada por un presunto "retardo malicioso" en la causa, fue desestimada, al igual que su consiguiente ampliación de querella.

El Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián mantiene abierta desde el año 2013 una investigación penal contra Cabezudo por presuntos delitos contra la libertad sexual y la intimidad, violación, abuso sexual, estafa, delitos contra el honor, injurias, descubrimiento de secretos, amenazas y asistencia a espectáculos exhibicionistas o pornográficos

En su nota difundida hoy, el TSJPV ha aclarado que en este procedimiento penal, cuya instrucción concluirá cuando se reciba una prueba pericial pendiente de realizar por la acusación particular, "no se investiga ninguna trama de pornografía infantil".

EL Tribunal Superior recuerda que hasta el momento se han practicado en la causa "un importante número de diligencias de instrucción", entre ellas nueve declaraciones del fotógrafo investigado y dos del otro querellado en la causa, que según han señalado a Efe fuentes del caso, es un técnico informático.

Asimismo, se han tomado declaraciones a 21 testigos, algunas a través de exhortos y videoconferencias, once testimonios de perjudicadas y dos declaraciones periciales.

Se han aportado también tres dictámenes periciales de parte, y "solicitado y realizado once informes periciales de diversa complejidad por parte de la Ertzaintza y Policía Nacional".

Hasta el momento, sólo se ha solicitado al juzgado una retirada de material de pornografía infantil, petición que fue realizada por la Fiscalía el pasado 15 de marzo como medida cautelar.

"La decisión sobre esta solicitud -de la Fiscalía- fue adoptada al día siguiente, 16 de marzo de 2018", aclara la nota del TSJPV, que recuerda también que el juzgado no puede adoptar esta medida "de oficio" porque "el único con competencia para su solicitud es el Ministerio Fiscal".

Por el momento, el fotógrafo investigado se encuentra en libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecencias los días 1 y 15 de cada mes y la retirada del pasaporte, si bien fuentes del caso han indicado a EFE que ha depositado 400.000 euros en avales "para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de esta causa".

Su ingreso en prisión ha sido solicitado nueve veces en esta causa que ha sido rechazado en todas ellas tanto por el juzgado del caso como por la Audiencia de Gipuzkoa.