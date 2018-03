El fotolibro como fenómeno, nueva exposición en el Museo San Telmo

San Sebastián, 23 mar (EFE).- Obras de Cartier-Bresson, Robert Frank, William Klein, Manuel Álvarez Bravo o Gabriel Cualladó se podrán contemplar desde mañana en el Museo San Telmo de San Sebastián en una exposición dedicada a los fotolibros como obras en sí mismas, como parte esencial de la fotografía contemporánea.

Se trata de una muestra coproducida por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y la Fundación Foto Colectania, que tras su paso por la capital catalana se podrá visitar en San Telmo hasta el 17 de junio.

Llega en un momento en que los fotolibros se venden más que nunca para ofrecer "una mirada caleidoscópica" sobre este formato en el que muchos autores han encontrado la herramienta idónea para dar a conocer su obra.

La exposición, que lleva el mismo nombre que en Barcelona, "Fenómeno fotolibro", incorpora en este caso parte de la colección de Gabriela Cendoya, una donostiarra que en mayo de 2017 llegó a un acuerdo para que el museo gestione y exhiba los 1.400 volúmenes que había reunido a lo largo de su vida.

La de Cendoya constituye uno de los seis capítulos en los que se ha organizado a muestra, comisariada por Martin Parr, Gerry Badger, Markus Schaden, Frederic Lezmi, Horacio Fernández, Irene de Mendoza y Moritz Neumüller, quien ha actuado como comisario ejecutivo.

"La visión del coleccionista. Los mejores fotolibros según Martin Parr" inicia el recorrido con un cronograma histórico de 57 obras maestras de la propia colección del fotógrafo y comisario, que han sido adquiridas recientemente por la Tate Modern y que son el hilo central de la muestra.

"Reading New York. Un estudio sobre 'Life is Good & Good for You in New York', de William Klein", es la siguiente sección de esta exposición, que se completa con la colección de Cendoya, "La biblioteca es el museo", "Libros de propaganda versus libros de protesta" y "Fotolibros contemporáneos".

A los nombres citados se unen otros como el del artista ruso Aleksandr Ródchenko o autores recogidos en los fotolibros japoneses, pioneros de este fenómeno, del que también hay representantes contemporáneos como Laia Abril y Rinko Kawauchi.