Diagnosticado un caso de sarampión en un joven de 22 años en San Sebastián

San Sebastián, 23 mar (EFE).- Un joven guipuzcoano de 22 años permanece ingresado y en situación de aislamiento en el Hospital Donostia con un diagnóstico de sarampión, una enfermedad contra la que el paciente no estaba vacunado.

Osakidetza ha informado, en un comunicado, de que el joven había viajado recientemente a la India, donde podría haber contraído esta enfermedad, que puede llegar a ser mortal en los adultos.

El paciente "no estaba vacunado de forma voluntaria y consciente" contra esta enfermedad, que no se detectaba en Euskadi desde 2012. Los casos anteriores, ha precisado Osakidetza, correspondieron también a personas no vacunadas que habían viajado fuera de Euskadi.

Tras confirmarse el diagnóstico, el Servicio Vasco de Salud ha aplicado el protocolo para detectar contactos de riesgo y vacunar a las personas susceptibles de haber sido contagiadas.

Todas las personas que no han pasado la enfermedad o que no están adecuadamente inmunizadas son susceptibles de contraerla si no han sido vacunadas.

En Euskadi, la vacuna contra el sarampión está recogida en el calendario vacunal infantil y la cobertura de la primera dosis de triple vírica es de 96,05 %, mientras que la de la segunda dosis es del 94,7 %.

Se trata de una de las enfermedades transmisibles más contagiosas y sus complicaciones, que "pueden ser graves, incluso mortales", se deben a la replicación viral o a la sobreinfección bacteriana e incluyen, entre otras, laringotraqueobronquitis, neumonía y encefalitis.

Osakidetza ha insistido en la importancia de la vacunación infantil para "prevenir enfermedades infecciosas graves y que pueden tener consecuencias en ocasiones mortales".