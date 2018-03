El Bidasoa-Irun necesita romper su mala racha ante el Ciudad Encantada

Irun , 22 mar .- El Bidasoa-Irun recibe mañana en Artaleku al Liberbank Ciudad Encantanda con la necesidad de puntuar, puesto que no gana desde el 17 de febrero y solo ha sumado un punto de los últimos diez.

La mala racha tuvo su puntilla en la jornada anterior, con la derrota por 24-20 en la cancha del colista Cangas de Morrazo.

El entrenador del Bidasoa, Jacobo Cuétara, advirtió este jueves de que el equipo está "pasando la frontera de la tranquilidad" y puede pasar problemas "si no reacciona".

"Esa reacción tiene que pasar por que cada uno dé más rendimiento individual; que cada jugador esté más concentrado, más intenso y más eficaz y que la suma de todos nos devuelva el plus que teníamos antes", opinó.

Respecto al peligro de descenso, señaló que el equipo "tiene margen" -seis puntos al penúltimo- "pero no se puede dormir". "Debemos sumar lo máximo posible para estar tranquilos cuanto antes", añadió.

El entrenador bidasotarra reconoció que en las últimas semanas su equipo es "imprevisible": "Cada vez falla una cosa y no sé lo que me voy a encontrar. Antes teníamos problemas defensivos, en Cangas fallamos en ataque... No entiendo las razones de este bajón competitivo y me preocupa, me preocupa muchísimo".

En Cangas de Morrazo el Bidasoa no hizo un buen partido "pero sí del nivel suficiente como para haber ganado si no hubiéramos tenido tanto desacierto en ataque".

"De 40 lanzamientos solos ante el portero fallamos 17 y eso es dar una ventaja enorme al rival, además fuera de casa. Con 40 lanzamientos en uno contra uno lo normal hubiera sido ir a 30 goles", pero el Bidasoa-Irun se quedó en 20, su peor anotación de esta temporada.

De cara al partido de mañana, en el que podrá contar con todos sus efectivos, el asturiano cree que "el equipo va a salir a morir".

"No me entra en la cabeza otra opción. Otra cosa es el nivel de juego que daremos, que es una incógnita. Esa imprevisibilidad nos está matando", agregó.

Además, Cuétara apuntó que si su equipo da el nivel, podrá competir contra la mayoría, como pruebe el empate en Logroño, donde el Bidasoa tuvo la opción de ganar.