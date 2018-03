El acusado de un intento de asesinato dice que actuó en legítima defensa

San Sebastián, 21 mar (EFE).- Un individuo acusado de intentar asesinar a un hombre de una puñalada en un domicilio del barrio de Egia de San Sebastián en el año 2016 ha asegurado hoy que actuó en legítima defensa cuando, al ser atacado con un cuchillo por su oponente se lo arrebató y le hirió con el arma "en defensa propia".

"Era mi vida o la de él", ha relatado el procesado, para el que la Fiscalía de Gipuzkoa reclama diez años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa, durante la primera jornada de la vista por este incidente que tiene lugar en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa.

Los hechos enjuiciados habrían ocurrido sobre las 9.15 horas del 23 de junio, cuando el procesado se presentó en el domicilio de la víctima, situado en el barrio de Egia de San Sebastián donde, según el Ministerio Público, se produjo una discusión en la que el encausado, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos, habría acuchillado a su víctima.

En su declaración de hoy ante el tribunal, el inculpado ha negado esta versión y ha explicado que, en los días previos, había estado 48 horas "retenido en contra de su voluntad" en un piso del que logró escapar y, como sospechaba que la víctima, de la que había sido amigo y a la que conoce desde hace más de 15 años, había estado implicada en el secuestro, acudió a su casa para pedirle explicaciones.

Por este motivo, portaba una pistola de juguete con la que "quería asustarlo" para que fuera consciente de que "no iba a parar hasta que conocer por qué" había tomado la decisión de retenerlo, según ha relatado este hombre, quien, como ha explicado, se encontraba bajo el efecto del alcohol y las drogas cuando sucedieron los hechos.

El procesado ha recordado cómo llamó al timbre de la vivienda, situada en un bajo sin que nadie respondiera, si bien pudo acceder al portal porque en ese momento la compañera de la víctima abrió la puerta del portal y comenzó a hablar con ella mientras mostraba la pistola, lo que desencadenó una fuerte discusión entre ambos, ya que también se conocían con anterioridad.

En ese contexto, el acusado vio como la víctima abría la puerta de su vivienda y luego la intentó cerrar, si bien él puso la mano para impedirlo, instante en el que se le cayó la pistola y el otro hombre se abalanzó sobre él con un cuchillo.

El encausado ha precisado que, como sabe defensa personal, logró arrebatar el arma a su oponente, aunque en el forcejeó se lo clavó y el otro hombre "resultó herido", tras lo que se marchó del lugar, y acudió a un locutorio donde fue detenido poco después por la Ertzaintza.

Por el contrario, la víctima ha relatado que acababa de ducharse cuando escuchó unos "ruidos fuertes" en el portal después de que su novia hubiera salido de casa, por lo que abrió la puerta y el acusado se coló en su casa con una pistola en una mano y un cuchillo en la otra.

"Ocurrió todo muy rápido", ha recordado. "Me dijo que me iba a matar, me pidió dinero, me dio un golpe en la oreja con la pistola y una puñalada en la tripa. Entró a por todas, no me dio ni tiempo a hablar", ha explicado.

El perjudicado, que tenía una herida en el abdomen con evisceración, ha precisado que mientras sucedían estos hechos escuchaba a su novia pidiendo ayuda en el exterior tras lo que le auxilió hasta que llegó una ambulancia.

En la vista de hoy han declarado también un repartidor que llamó a los servicios de emergencia y varios ertzainas que participaron en el arresto del sospechoso, entre otros testigos, así como unas peritos que han declarado que la lesión que sufrió el perjudicado podría haber resultado mortal de no haber sido intervenido con celeridad.

El juicio se reanudará el próximo 19 de abril, ante la incomparecencia de la novia de la víctima que, si bien en un primer momento se ha presentado en el Palacio de Justicia, se ha ausentado antes de que el juicio llegara a iniciarse.