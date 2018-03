Piden 7 años para un acusado de compartir pornografía infantil por internet

San Sebastián, 20 mar (EFE).- La Fiscalía de Gipuzkoa ha reclamado hoy siete años de cárcel para un hombre al que acusa de compartir distintos archivos de pornografía infantil y que fue descubierto gracias a una información facilitada por una ong estadounidense dedicada a la protección de los menores.

El juicio por estos hechos ha tenido lugar esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde el acusado se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas que pensaba plantearle la fiscal, aunque tampoco ha sido interrogado por su abogada.

La representante del Ministerio Público ha considerado que los hechos son constitutivos de un delito de difusión de pornografía infantil con la agravante de tener un carácter particularmente degradante y vejatorio y de reflejar violencia física y sexual contra menores de edad, mientras que la defensa ha reclamado la libre absolución de su cliente al considerar que la imputación no ha quedado probada durante el juicio.

Los hechos enjuiciados habrían tenido lugar el 24 del abril de 2014, cuando el Cuerpo Nacional de Policía recibió un reporte de una organización estadounidense que canaliza distintas denuncias de redes sociales y de ciudadanos en las que se detecta intercambio o exposición de material pedófilo.

En la vista celebrada esa mañana, una agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que tomó parte en la investigación de estos hechos ha explicado que a en este "reporte" aparecían "unas imágenes de una menor en contenido sexual explícito" que procedían de una red social.

Esta funcionaria ha precisado que, a raíz de esta denuncia, se comprobó que la dirección IP desde la que se había interactuado con estas imágenes remitía a un domicilio concreto de una localidad del interior de Gipuzkoa.

Por este motivo, se solicitó una orden de entrada y registro de esta vivienda en la que, el 26 de agosto de ese mismo año, se encontraron una computadora de sobremesa, un portátil y un disco duro externo, entre otras evidencias como "programas de compartición de archivos" y "carpetas con vídeos y fotos de materias pedófilo".

Preguntada sobre si le constaba que el material de pornografía infantil había sido difundido, esta testigo ha explicado que los programas que había en los ordenadores eran para compartir y en los que "todos los archivos que están en el ordenador están disponibles para que otros usuarios, a su vez, los descarguen" y el encausado no negó que el material fuera suyo.

Otro policía que tomó parte en la operación ha indicado que el procesado tenía en su ordenador varios archivos "de contenido pedófilo explícito" de "elevada dureza" en programas de descarga de compartición.

Este funcionario ha desvelado que este hombre también tenía pornografía de adultos y que incluso poseía "grabaciones de su hermano y de la pareja de éste grabados subrepticiamente con una cámara web".

Otro agente ha precisado que el ordenador del encausado estaba "configurado para descargar y compartir el material" pedófilo.

Por su parte, los peritos informáticos del CNP que examinaron el material intervenido al inculpado han comentado que de sus equipos informáticos "se extrajeron multitud de archivos de pornografía infantil" obtenidos a través de programas de descarga P2P de compartición de archivos.

Estos peritos han aclarado no obstante que no ha sido posible concretar "si esos archivos han sido transmitidos o no, aunque estaban en una carpeta puestos a disposición" de terceros. Ha precisado también que dos de estos archivos fueron enviados a través del programa "Skype". El juicio ha quedado hoy visto para sentencia.