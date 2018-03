El filme "El orden divino" inaugurará el Festival de Cine y Derechos Humanos

San Sebastián, 20 mar (EFE).- La película suiza "El orden divino" de Petra Volpe será la encargada de inaugurar el XVI Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, que se celebrará del 20 al 27 de abril.

Este filme, que cuenta la lucha de las mujeres suizas por conseguir el derecho a voto, abrirá la decimosexta edición de este certamen cinematográfico, organizado por el área de Derechos Humanos del Ayuntamiento y Donostia Kultura.

El festival ha dado a conocer hoy en un comunicado un adelanto de su programación que abordará cuestiones tan diversas como la violencia machista, el franquismo, la justicia universal y la pederastia en la Iglesia.

Entre los títulos que se proyectarán este año figuran "Beauty and The Dogs/Aala Kaf Ifrit" de Kaouther Ben Hania (Túnez-Francia-Suecia-Noruega-Líbano-Catar-Suiza) que relata la lucha por sus derechos emprendida por una joven tunecina, víctima de violencia machista, y "A Better man" de Attiya Khan y Lawrence Jackman (Canadá) sobre la justicia restaurativa ante la violencia machista.

El periodismo ciudadano protagoniza "City of Ghosts" de Matthew Heinema (EEUU), un poderoso documental que sigue la lucha de un grupo de activistas que se unieron cuando su ciudad fue conquistada por ISIS, mientras que el horror vivido por un niño palestino nacido en Gaza y obligado a vivir sin extremidades en un hospital israelí centra "Muhi-Generally Temporary" de Rina Castelnuovo-Hollander y Tamir Elterman (Israel-Alemania).

"Desde el otro lado del charco" de Carlos Suárez, Isabel Suárez y Pablo Giménez, sobre las víctimas del franquismo y la justicia universal; "El silencio roto" de Piluca Baquero, dedicada al acoso escolar, y "Shootball" de Fèlix Colomer, que se sumerge en la trama de abusos sexuales a menores más grande conocido en España, son tres de las cintas españolas que se verán en el festival.

Por último, desde Francia llega "Food Coop" de Tom Boothe que muestra el ejemplo de un supermercado cooperativo donde sus 16.000 socios, provenientes de todos los sectores de la sociedad, trabajan tres horas al mes para ganarse el derecho a comprar la mejor comida de Nueva York a unos precios increíblemente bajos.

El festival ha adelantado que, como todos los años, también se organizarán diversas exposiciones y actividades, entre ellas "Caminos a la escuela" (CC Aiete), "Miradas a los derechos humanos" (UPV-EHU), la XIV edición infantil y juvenil de arte y derechos humanos (Teatro Victoria Eugenia) y "El sonido del hambre" (Fnac).