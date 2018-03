Sémper: PNV y PSOE "están a tiempo" de evitar derogar la prisión permanente

San Sebastián, 18 mar (EFE).- El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, ha trasladado hoy, "especialmente", al PNV y al PSOE que "están a tiempo" para impedir el "profundo error" que supone la derogación de la prisión permanente revisable, ya que se trata de "responder" a la "mayoría social" que está a favor de esta medida.

Sémper ha participado junto con unas 200 personas en una concentración que ha tenido lugar en los jardines de Alderdi Eder de San Sebastián y que ha sido organizada, a título personal, por Virginia Hernández, en favor de la prisión permanente revisable y en recuerdo de Gabriel Cruz, el niño asesinado en Níjar (Almería).

Al finalizar el acto, el portavoz del PP en el Parlamento Vasco ha indicado a los medios de comunicación que "no se trata de quién gana o quién pierde" sino de "quién responde para tener un Código Penal sensato" y también ante los "millones de firmas" que reflejan, a su juicio, la existencia una "una mayoría social" en favor de la prisión permanente revisable.

Ha considerado que el debate en torno a este tema "se ha convertido en un lodazal" en el que "hay poco de reflexión y sí mucho de intencionalidad partidista".

Por ello ha pedido "reflexión y serenidad" porque la prisión permanente revisable, "que existe en ordenamientos jurídicos del entorno" -ha recordado-, pretende "garantizar que quien no puede o no quiere reinsertarse en la sociedad no salga a la calle".

Sémper ha subrayado que la "maldad y el mal existen" y hay gente que comete las "mayores atrocidades sin capacidad de reinserción y sin capacidad de enmienda", unas personas de las que la sociedad "debe protegerse".

"Qué sucede cuando el sistema, desde una pretendida generosidad, permite que quien comete esas atrocidades" y no tiene capacidad de reinsertarse "sale a la calle", "¿cómo se defiende la sociedad?", ha preguntado.

La prisión permanente revisable lleva dos años vigente y ha servido para encarcelar "a una sola persona", ha señalado Sémper, quien ha insistido en que "se trata de que determinados delitos por su especial gravedad reciban una sanción penal reforzada".

"Estamos a tiempo el PP, el PNV y el PSOE, fundamentalmente, de ponernos de acuerdo para mantener" esta medida y, en su caso, hacer un análisis dentro de unos años de su recorrido, pero "hoy es un profundo error derogarla", ha concluido.

Los participantes en la concentración, entre los que se encontraba también el juntero del PP en Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, han portado carteles en los que aparece una fotografía de Gabriel Cruz, junto con dos girasoles, en alusión a la canción de Rozalen que gustaba al niño asesinado.

Hernández, que ha subrayado que en la organización del acto no ha participado ninguna asociación y ha agradecido a una empresa que ha impreso los carteles de formal altruista, ha leído un comunicado en el que ha remarcado que "todos somos Gabriel y esos niños que han asesinados o han desaparecido y no se sabe nada de ellos".

Ha afirmado que "como padres, madres o abuelos" nadie "puede hacerse una idea de lo que las familias han pasado", pero sí mostrar "solidaridad y cariño".

Hernández se ha dirigido a los padres de Grabriel Cruz para que sientan el "cariño" y el "calor" de los concentrados en la capital guipuzcoana al tiempo que ha reclamado "justicia" para cada uno de los niños asesinados o desaparecidos y por ello ha pedido la no derogación de la prisión permanente revisable.

El acto ha concluido con una suelta globos azules por parte de los niños que han participado en la concentración.