Esteban ve "tramposo" ligar pensiones a la aprobación de presupuestos

San Sebastián, 15 mar (EFE).- El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado hoy "tramposo" el planteamiento del presidente del Gobierno de ligar las pensiones a la aprobación de los presupuestos y ha remarcado que no sabe "si su formación va a negociar" las cuentas para el año próximo.

En una entrevista en TVE, Esteban ha respondido a la pregunta de si su partido va a exigir la revalorización de las pensiones como condición a cambio del apoyo a los presupuestos del PP para el próximo año, que "no sabe exactamente qué quería decir" Mariano Rajoy durante su intervención en el Pleno del Congreso.

El tema de las pensiones "está ahí" y no se va a solucionar "únicamente" a través de los presupuestos ya que, a juicio del diputado del PNV, esto sería "un parcheo".

Esteban ha considerado que se debe escuchar el "clamor" de aplicar el IPC como índice para subir las pensiones este año, "lo que supondría unos 1.800 millones de euros", y "si hay que poner otro índice de revalorización" se debería buscar "uno, pero con consenso entre todos".

"No sé cuál es la voluntad del presidente del Gobierno y no sé si vamos a negociar los presupuestos", ha concluido Esteban, quien ha remarcado que su formación no ha tenido "ninguna reunión" sobre este asunto y el "Gobierno sabe" que el PNV "no habla hasta que el tema catalán se encauce".

El PNV "siempre ha tenido disposición a acordar con quien le pida conversaciones, pero hace falta tener asegurada una minoría para que los votos sean efectivos porque si no, ¿para que va a negociar?", ha cuestionado.