La película de animación "Oihaneko kuadrila" se estrena mañana en los cines

San Sebastián, 11 ene (EFE).- La película de animación francesa "Oihaneko kuadrila" (La panda de la selva) llegará mañana en su versión en euskera a cines del País Vasco y Navarra gracias al programa Zinema Euskaraz, impulsado por Zineuskadi.

Presentada en el prestigioso festival de cine de animación de Annecy y en la sección Europa Junior del Festival de Sevilla, "Oihaneko Kuadrila" (The Jungle Bunch) adapta al formato cinematográfico la serie de animación 3D "The Jungle Bunch to the rescue (Les As de la jungle)" creada, escrita y dirigida por David Alaux, Jean-François Tosti y Éric Tosti, ha recordado hoy Zineuskadi en un comunicado.

"Oihaneko kuadrila" transmite buenos e importantes valores a los más pequeños entre ellos la importancia de la solidaridad, la amistad y la fuerza de lo colectivo y contiene además divertidas referencias cinematográficas a las populares sagas de Indiana Jones, Misión Imposible y Rocky.

Esta cinta familiar cuenta la historia de un grupo de animales que luchan contra la injusticia en el corazón de la jungla.

Maurice, un pingüino que se cree un poderoso tigre estará acompañado por su hijo Junior, un pez tigre, además de Miguel, un fuerte y afectuoso gorila, y Batricia, la murciélago que le teme a la oscuridad.

El programa Zinema Euskaraz tiene como objetivo poner a disposición de los ciudadanos películas de calidad cinematográfica en euskera.

En 2017, el programa ha contribuido con el doblaje y promoción de 12 películas, la mayoría de las cuales ya han sido estrenadas, aunque en los próximos meses lanzará dos nuevos títulos: "Early Man" y "La Abeja Maya, los juegos de la miel".