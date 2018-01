Navas: No seremos los mejores si ganamos al Barça, ni los peores si perdemos

San Sebastián, 10 ene (EFE).- El central de la Real Sociedad Raúl Navas no pierde la esperanza de poder vencer el domingo al Barcelona y mejorar la autoestima del equipo, aunque hoy ha pedido que no se juzgue por un encuentro a la plantilla blanquiazul. "Si ganamos no seremos los mejores y tampoco los peores si perdemos", ha dicho.

El jugador andaluz, que será titular en el centro de la defensa ante la baja de Iñigo Martínez, no ve mal a su equipo, a pesar de los malos resultados de las últimas jornadas y no descarta dar la sorpresa ante el líder de la competición.

"Desde fuera, antes del partido, todos queremos ganar a estos equipos porque hay motivación extra de aficionados y jugadores", ha admitido el central realista, que tiene "gran confianza" en sus compañeros de cara a este encuentro y que espera "hacer un buen papel y sumar tres puntos".

Un resultado positivo ayudaría a "revertir la situación" que, a su juicio, afecta a los resultados pero no al fútbol que practica el equipo, ya que la plantilla "confía en este estilo de juego" y él entiende que beneficia a la línea defensiva.

"Nos está faltando la profundidad que teníamos el año pasado", ha reconocido un Navas feliz de volver a entrar en el equipo, después de no haber jugado mucho en el inicio de temporada, y que ahora dice estar "bastante bien de forma".