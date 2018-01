Iván Alejo: El Atlético debería estar preocupado por visitar Ipurua

Eibar 10 ene .- El jugador del Eibar Iván Alejo vivirá el sábado un partido "especial" ante su exequipo, el Atlético de Madrid, al que advierte de que debería "estar preocupado" por su visita a Ipurúa.

Alejo llegó a realizar dos pretemporadas bajo el mando de Diego Pablo Simeone y aún tiene "muchos conocidos" en la plantilla colchonera, aunque ha afirmado hoy, en una rueda de prensa, que "durante el partido no hay amigos".

El Eibar continua con su imparable racha, que ya llega a 19 puntos de los últimos 21 en juego y cuyo inicio coincidió con la recuperación en la lesión de Alejo, aunque el jugador cree que "no tiene nada que ver" su vuelta con la mejoría del equipo.

"Nadie esperaba una racha así, y es posible que no se vuelva a repetir", reconoció, pero añadió que su equipo "peleará por seguir manteniéndola el mayor tiempo posible". Quieren tener los pies en el suelo, y por eso cree que los números "no dan miedo", pero sabe que no se deben "despistar".

Respecto al choque frente a los colchoneros, avisa de que el Eibar no se lo va a "poner fácil" al Atlético, aunque no esconde que el Atlético es "un grandísimo equipo" y tiene al que es, según Alejo "el mejor entrenador del mundo junto con Guardiola" en el banquillo.