El Museo Balenciaga dedicará una exposición al valor patrimonial del modisto

Getaria , 9 ene .- El Museo Balenciaga centrará su labor en 2018 en poner en valor, en sendas exposiciones, la faceta patrimonial de la obra del modisto de Getaria junto con versiones reinterpretadas elaboradas por jóvenes creadores tras cerrar un año que ha registrado un incremento del número de visitantes del 14 %.

La nueva programación del museo ha sido presentada hoy por el presidente de la Fundación Cristóbal Balenciaga y diputado de Cultura de Gipuzkoa, Denis Itxaso, el viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Joxean Muñoz, la directora de la entidad, Miren Vives, y la profesora de Central Saint Martins Elisa Palomino, asesora de uno de los proyectos que se pondrán en marcha este año.

Itxaso ha destacado el "salto cualitativo y cuantitativo" que ha dado el museo en 2017, con una afluencia de casi 51.300 visitantes, de los cuales el 40 % han sido extranjeros, una cifra que ha crecido respecto al año anterior, y un incremento del 30 % en los usuarios de las propuestas del programa educativo.

Ha atribuido estos datos a la subida del turismo registrada en Gipuzkoa así como al "tirón" de la colección con los fondos donados por Rachel Mellon, que permanece abierta hasta el próximo 25 de enero.

El museo afrontará este año con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales 1,2 proceden de aportaciones públicas, un 4 % más que el año anterior.

En 2018, Año Europeo del Patrimonio, se cumplen además 50 años de que Cristóbal Balenciaga decidiera retirarse y cerrara sus casas de París, Madrid, Barcelona y San Sebastián.

Esta efeméride sirve para reflexionar sobre el "valor patrimonial" de las creaciones del maestro de la moda a través de la exposición "Balenciaga, revolución y legado", un recorrido "cronológico y contextualizado" que ocupará 900 metros cuadrados expositivos del museo entre el 24 de marzo y el 27 de enero de 2019.

"Son 50 años sin nuevas colecciones y lo que había constituido un bien apreciable con un valor de uso se convierte en algo patrimonial que merece la pena ser coleccionado y exhibido", ha explicado Vives.

Las primeras muestras dedicadas al maestro Balenciaga tuvieron lugar en 1970 de la mano del creador de tejidos Gustav Zumstet y en 1973, un año después del fallecimiento del modisto, se organizó la primera retrospectiva en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. En España el Círculo de Bellas Artes de Madrid dedicó en 1974 la primera exposición sobre el maestro.

Ahora el Museo Balenciaga reunirá alrededor de 90 piezas de indumentaria que mostrarán el proceso creativo, las "bases de su arte" y las "innovaciones que aportó al mundo de la moda", ha explicado Vives

La muestra irá acompañada de documentación, imágenes, objetos, fotografías y digitalizaciones que permiten apreciar los detalles de las piezas.

La segunda gran propuesta para 2018 será resultado del proyecto "Balenciaga and the Revolution of the Silhouette" que inició el museo guipuzcoano en 2016 bajo asesoramiento de Elisa Palomino y que ha reunido a profesores y alumnos de seis de las escuelas de moda más prestigiosas del mundo entre las que figuran centros de Copenhague, Reykjavik, Israel, Kioto y Nueva York.

Según ha explicado Palomino, en la iniciativa han participado alrededor de 150 estudiantes que han tenido acceso al archivo del museo y han podido analizar las piezas de Balenciaga tras lo cual han elaborado un "look" que es "valorado tanto por los profesores de sus respectivas escuelas como por el propio museo".

En total se seleccionarán entre 30 o 35 proyectos, que se mostrarán en una exposición colectiva a partir de mayo.

Junto a ellos se expondrán obras de 12 jóvenes creadores vascos que han participado en la iniciativa de la mano de la Asociación Bilbao Art&Fashion.