Dos vecinos de Vitoria fallecen tras ser arrastrados por una ola en Mutriku

San Sebastián, 3 ene (EFE).- Dos vecinos de Vitoria, un hombre de 67 años y una mujer de 65, han fallecido hoy tras ser arrastrados por una ola en el espigón de una playa del municipio guipuzcoano de Mutriku.

Las dos víctimas se encontraban en el espigón que separa la ría de Deba de la playa de Ondarbeltz, muy próxima al casco urbano de Deba, aunque pertenece al municipio de Mutriku.

A las 16.45 horas, una hora antes de la pleamar, un golpe de mar los ha arrastrado y los ha arrojado al agua, embravecida por el temporal marítimo que azota hoy la costa vasca, en alerta naranja esta tarde por el impacto de olas de entre 4 y 5 metros.

Varios testigos han presenciado el hecho y un joven incluso se ha arrojado al mar para intentar ayudar a las dos víctimas, pero no ha podido socorrerlas y ha logrado salir a tierra por sus medios y sin resultar herido.

Desde el espigón, varias personas han tratado de sacar a los caídos con una cuerda, pero sus esfuerzos han resultado infructuosos.

Al parecer, según ha relatado el alcalde de Mutriku, José Ángel Lizardi, el hombre ha perdido el conocimiento de forma casi inmediata y su cuerpo flotaba inmóvil boca abajo, mientras que la mujer intentaba ayudarlo.

Sin embargo, la mujer ha sido arrastrada finalmente por la corriente hacia el mar y los testigos que se encontraban en el espigón la han perdido de vista.

Dotaciones de la Ertzaintza y los Bomberos se han desplazado al lugar, pero no han podido hacer nada por salvar la vida de las dos víctimas.

Asimismo, Salvamento Marítimo ha movilizado una embarcación de la Cruz Roja desde el puerto de Ondarroa (Bizakaia), pero cuando ha llegado al lugar ya habían certificado el fallecimiento de los dos vecinos de Vitoria.

El cuerpo del hombre ha sido arrastrado hasta la playa por el propio oleaje, mientras que el de la mujer ha sido rescatado minutos más tarde por los Bomberos cuando el mar lo ha aproximado a la orilla.

Ambos cadáveres han permanecido en el lugar hasta pasadas las 19.15 horas, cuando han finalizado los trámites del levantamiento de los cuerpos.

La costa vasca se encuentra hoy en situación de alerta naranja desde las 16.00 horas ante la previsión de que las olas superen los 4,5 metros de altura.

El momento más crítico se había situado entre las 16.00 y las 18.00 horas, ya que la pleamar se ha registrado a las 17.40 horas.

Por este motivo, algunos municipios, como Getxo, Zarautz y San Sebastián, entre otros, habían decretado restricciones de acceso a los paseos marítimos y zonas costeras, tanto para vehículos como para peatones.

El alcalde de Mutriku ha explicado, en declaraciones a EFE, que desde ayer se informó de que se había activado la alerta naranja por el temporal marítimo y olas de cerca de 5 metros, a pesar de lo cual las víctimas "se han acercado hasta el morro del pequeño dique" que hay en el citado arenal.

Lizardi (PNV) ha indicado que el Ayuntamiento no había prohibido expresamente el paso de peatones en esa zona, que no "es muy concurrida". "No es una zona de paseo", ha aclarado.

"Cuando está la cosa tranquila hay gente que pesca o incluso pasea, pero cuando la situación está así, la gente no se acerca al morro" del espigón, ha señalado el primer edil.

"Ha sido una temeridad, tal y como está el mar ahora mismo. Es una temeridad haberse acercado al morro. Pero no verían el peligro y por desgracia ha ocurrido", ha lamentado el alcalde.