El sistema del peaje para camiones en Gipuzkoa entrará en vigor el 9 de enero

San Sebastián, 28 dic (EFE).- El nuevo sistema de cobro de un canon a través de dispositivos asociados a una cuenta corriente a los camiones que atraviesan Gipuzkoa por la N-I entrará en funcionamiento el próximo 9 de enero y un mes después quedará prohibido el pago en metálico en el peaje de Irun.

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha informado hoy en rueda de prensa de que el consejo de gobierno foral adoptó en su reunión de ayer la fecha de puesta en marcha del nuevo sistema, denominado AT, que permite la identificación de los vehículos y el cobro sin que éstos se detengan mediante tres pórticos instalados en Etzegarate, Andoain e Irun.

Los tramos por los que los vehículos pesados deberán pagar el nuevo peaje con el que la Diputación de Gipuzkoa prevé ingresar 9 millones de euros al año, que destinará al mantenimiento de las carreteras del territorio, incluye, además de la N-I, el trayecto de la A-15 entre el enlace en Andoain y el enlace con la AP-8 y la GI-41 en Astigarraga.

"Tras un periodo de pruebas que ha demostrado la fiabilidad del sistema en cuanto a detección volumétrica, lectura de matrículas y de dispositivos Vía T, así como el funcionamiento del centro de control, todo está preparado" para que se active a las 00.00 horas del 9 de enero, ha explicado Oiarbide.

Los transportistas que no cuentan con ningún dispositivo asociado a una cuenta corriente podrán registrarse en el sistema a partir del día 3 de enero a través de la página web de Bidegi y en los quioscos instalados en las áreas de servicio de Oiartzun, Alegi, Etzegarate y en el peaje de Irun, donde en los "primeros quince días" habrá personal que informará a los camioneros sobre cómo inscribirse.

Durante un mes, los transportistas que paguen en metálico en Irun recibirán un aviso redactado en cuatro idiomas en el tique de cobro así como mediante folletos explicativos que alertarán de que el abono en metálico quedará prohibido a partir del 9 de febrero.

En todo caso la diputada ha explicado que solo un 2,5 % de los transportistas llevan a cabo esta forma de abono, ya que el 92 % disponen de un Vía T compatible y el 5,40 % pagan con tarjeta asociada a una cuenta corriente.

Oiarbide ha señalado que el gobierno foral da cumplimiento a uno de sus "proyectos estratégicos más importantes", que cuenta con la garantía de las Juntas Generales y de la Comisión Europea, "que envió a la diputación guipuzcoana un informe positivo dando el visto bueno" a la iniciativa.

Respecto a la huelga convocada por el Comité Nacional del Transporte en protesta por la medida, ha considerado que "es muy significativo" que tanto la patronal guipuzcoana, Guitrans, como el sindicato de autónomos Hiru "no secunden el paro".

Los transportistas guipuzcoanos "tienen asumida la nueva medida" y la institución foral ha trabajado con ellos -ha indicado- en otros temas "que serán beneficiosos para el sector".

La diputada ha indicado que se reunió en dos ocasiones con el Comité Nacional de Transporte y ha remarcado que "fue muy clara" porque "no quería crear ninguna expectativa" ya que AT "no tiene marcha atrás y está avalado por la Comisión Europea".

Respecto al recurso interpuesto por el Comité Nacional de Transporte y sobre el que se debe pronunciar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la diputada ha considerado que "no tiene mucha base".

Las tarifas que deberán pagar los alrededor de 12.000 camiones al año que atraviesan el territorio guipuzcoano por la N-I oscilan entre los 6,89 euros que deberán afrontar los vehículos de más de 12 toneladas por todo el recorrido al mínimo de 0,56 céntimos de los de más 3,5 toneladas que realicen el trayecto mínimo.