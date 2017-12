Eguzki exige al gobierno de San Sebastián una consulta ciudadana sobre toros

San Sebastián, 28 dic (EFE).- El colectivo ecologista Eguzki ha opinado hoy que el gobierno PNV-PSE de San Sebastián "ya no tiene excusas" para impedir que "se sigan matando toros en Illunbe" y le ha exigido que ponga en marcha la consulta ciudadana sobre los usos de este recinto y, mientras tanto, declare "una moratoria".

Eguzki ha respondido así, en un comunicado, a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que consideró que las condiciones establecidas por el anterior gobierno municipal de Bildu no prohibían las corridas de toros en Illunbe.

El fallo del TSJPV revocó uno anterior de un juzgado donostiarra que dejó sin efecto los pliegos de condiciones para el alquiler de la instalación municipal de Illunbe, aprobados por Bildu en 2013, y que impedían la celebración de actividades que supusieran "cualquier forma de maltrato animal".

En su sentencia, difundida anteayer, el TSJPV encuadró aquellos pliegos en la "libre y soberana decisión" del consistorio "a la hora de programar lícitamente sus servicios.

A la vista de esta resolución judicial, Eguzki ha pedido al alcalde que cumpla con su declaración de intenciones de convocar una consulta a los donostiarras, y "si no se atreve" a hacerlo, por las anteriores negativas del Gobierno central, que ponga en marcha "mecanismos de participación similares, pero con garantías, al de la concesión del Tambor de Oro".

Mientras esto es posible, exige al Ayuntamiento que declare "una moratoria en la concesión del uso de Illunbe como recinto para matar toros" y le insta a que "no se parapete en los burladeros jurídicos, que ahora no existen", para no tomar esta decisión.