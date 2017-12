El "Dock of The Bay" proyectará 20 documentales musicales en su 11 edición

San Sebastián, 22 dic (EFE).- El festival de cine documental musical de San Sebastián "Dock of The Bay" proyectará 20 películas, de las que 8 competirán en la sección oficial a concurso entre los próximos 6 y 13 de enero.

El festival ha presentado hoy su programación, que se divide en tres secciones, una oficial a concurso con 8 filmes; el apartado "Perfect Day", que presenta películas destacadas este año; y la retrospectiva "Paint It Black", dedicada a la obra del documentalista de la BBC Tony Palmer.

En la sección competitiva destaca el esperado documental "Atrapados por la serpiente", en el que Alvaro Fierro e Ibon Ibarlucea recuperan la obra de los vizcaínos Cancer Moon, uno de los grupos de rock nacional que mayor huella dejó, a pesar de su escaso éxito.

Los Bravos protagonizan el filme de Fran Parra "Black is Black", mientras que Lucija Sotjevic nos trae en "La Chana" la historia de esta estrella del flamenco que desapareció cuando estaba a punto de dar el salto a Hollywood.

Otras dos películas abordan singulares personalidades vinculadas con la música, como "A Life in Waves", de Brett Whitcomb, que aborda la obra de Suzanne Ciani, pionera de la electrónica volcada en los sonidos "marcianos" y "The Allins", de Sami Faif, un documental sobre G.G. Allin, "cochambrosa estrella del punk más extremo".

Compite también una cinta de Romuald Karmakar sobre la escena electrónica alemana, titulado "If I Think of Germany at Night", mientras que los aficionados podrán interesarse también por el florecimiento y la pujanza del house en Manchester con "Manchester Keep On Dancing", de Javi Senz.

Cierra la programación a concurso la película "Cassette: A Documentary Mixtape", de Zack Taylor, una suerte de "oración fúnebre" por la anunciada desaparición de las cintas de cassette.

El apartado "Perfect Day" presenta siete producciones por las que desfilan figuras imprescindibles de la música como Iggy Pop, Charlie Parker, Eric Clapton, Marianne Faithfull, Sharon Jones, Charles Bradley y Johnny Rotten, entre otros.