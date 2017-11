Itxaso, tranquilo mientras "la nave en Euskadi la dirijan Urkullu y Mendia"

San Sebastián, 2 nov (EFE).- El diputado foral guipuzcoano Denis Itxaso cree "incoherente" la postura mantenida por el diputado general del territorio, Markel Olano (PNV), respecto a Cataluña, aunque ha asegurado que los socialistas están "tranquilos" mientras "la nave" esté dirigida por "Idoia Mendia e Iñigo Urkullu".

Itxaso ha hecho estas declaraciones en un desayuno de trabajo celebrado en San Sebastián en el que los tres diputados forales socialistas, que son además de él Marisol Garmendia y José Igancio Asensio, han analizado la situación del territorio y han puesto en valor las virtudes del acuerdo de gobierno que comparten PNV y PSE.

El teniente de diputado general se ha referido al "desastre absoluto" ocurrido en Cataluña y ha opinado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tiene "mucha responsabilidad en muchas de las cosas" que han ocurrido, incluido el encarcelamiento de los exconsellers al no ofrecer argumentos contrarios al "riesgo de fuga" con su "periplo" europeo.

Itxaso ha coincidido con el PSC en calificar de "desproporcionada" la decisión de enviar a prisión a los exconsellers, aunque ha recalcado la "enorme responsabilidad" que tienen los "dirigentes independentistas" al "haber llevado el terreno hasta este punto".

"Los criterios con los que funciona la Justicia son estrictamente jurídicos" y "las consecuencias de situarse fuera de la Ley son, más que imprevisibles, sombrías", ha añadido.

Itxaso ha lamentado que los "intentos del PSC y del PSOE" y del propio lehendakari para que Puigdemont convocara elecciones anticipadas cayeran en saco roto ya que se perdió una "gran oportunidad" que hubiera evitado, ha dicho, "este calvario".

Respecto a las diferencias que mantienen sobre la crisis catalana los integrantes del Gobierno foral guipuzcoano, Itxaso ha asegurado que éste es un Ejecutivo de coalición que comparte "muchas cosas" pero no la "fascinación por Cataluña".

Ha dicho, no obstante, que las posiciones defendidas por Markel Olano, quien dio la bienvenida a la "república de Cataluña", son en todo caso las del diputado general, "que no es poco", pero no las del Gobierno foral, cuyo pacto ha defendido.

Itxaso ha opinado que resulta "cuando menos incoherente hacer una cosa y aplaudir la contraria" y ha recalcado que los socialistas no comparten que "alguien pueda ver con fascinación el desastre absoluto de Cataluña cuando las consecuencias de una situación análoga en Gipuzkoa serían desastrosas", entre otras cuestiones por la particularidad de su sistema fiscal y la tributación de empresas.

"Nosotros estamos tranquilos en tanto en cuanto esta nave la dirijan Urkullu y Mendia" ya que la "entente" que conforman ambos es "la garantía de que en este país las cosas van a transitar por la vía del acuerdo, el encuentro, la convivencia y el progreso económico", ha añadido.

Itxaso ha reconocido que la situación "convulsa" de Cataluña "genera fricciones" en el Ejecutivo foral pero ha insistido en que al margen de ello este acuerdo de Gobierno ha permitido fijar una agenda socialdemócrata en la que tienen cabida cuestiones como el medio ambiente, la movilidad, la igualdad o la multiculturalidad.

Denis Itxaso ha afirmado que este pacto entre socialistas y jetzales permite transitar por "la política del acuerdo, el sosiego y la tranquilidad" y compartir una estrategia centrada en la convivencia "tras la larga noche" que extendió "el terrorismo".