Ezker Anitza acusa a la Diputación de privatizar la atención a la dependencia

San Sebastián, 18 oct (EFE).- La coordinadora de Ezker Anitza-IU en Gipuzkoa, Arantza González, ha afirmado hoy que la regulación de las ayudas a la dependencia presentada por la Diputación significará una privatización "aún mayor" de la atención a las personas dependientes.

González ha opinado, en un comunicado, que las modificaciones presentadas ayer tienen muchas "zonas oscuras", entre ellas la solución que se pretende otorgar a las listas de espera para obtener una plaza en las residencias públicas.

"En lugar de ampliar la red pública, el gobierno foral de PNV y PSE pretende cofinanciar las plazas en las privadas", ha subrayado González, quien ha considerado que esta medida "habrá puesto los dientes largos al sector privado, pero provocará sin duda un incremento del precio de las plazas, sin que ello se traduzca en un mejor servicio ni en mejores condiciones laborales del personal".

Ha criticado también que se exija una formación acreditada a los cuidadores "cuando no hay plazas suficientes en los cursos habilitados por el Gobierno Vasco para obtenerla", por lo que ha instado a la Diputación a que no "busque excusas" para eliminar ayudas a la dependencia "amparándose en una falta de acreditación que no es posible obtener".