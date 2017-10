Otegi exige a Confebask "un mínimo de respeto" a la "segunda fuerza política"

San Sebastián, 17 oct (EFE).- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha "exigido" hoy a la patronal vasca Confebask "un mínimo de respeto" a la coalición, ya que es la "segunda fuerza política del país" gracias al voto de los ciudadanos.

Otegi ha aclarado, en una rueda de prensa en San Sebastián, que EH Bildu no asistirá este viernes al acto en memoria de los empresarios vascos asesinados y extorsionados por ETA debido a que Confebask ha decidido no invitar a esta formación.

"Cada uno es muy libre de invitar a sus actos al que quiera, pero las más elementales reglas de cortesía y de respeto exigen que determinadas cosas no se hagan así", ha dicho Otegi.

El líder abertzale ha señalado que EH Bildu es la segunda fuerza política del país porque le han votado los ciudadanos, mientras que ha dicho no saber "quien vota a la dirección de Confebask".

"A nosotros nos vota la gente, lo que exigimos es un mínimo de respeto", ha abundado el dirigente independentista, quien ha añadido que no "acepta" que Confebask "reparta carnés de quién es demócrata y quién no".

"Le guste o no somos la segunda fuerza política del país, somos la alternativa del país y en estos momentos lo que convendría es no romper determinadas reglas de entendimiento y menos en público", ha añadido Otegi, quien, no obstante, ha expresado su disposición de "hablar con absolutamente todo el mundo".