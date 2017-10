La Liga no autoriza al Eibar fichar a un sustituto para Fran Rico

Eibar 17 oct .- La Liga de Fútbol Profesional ha comunicado al Eibar que no autoriza la inscripción de otro jugador por la lesión de larga duración de Fran Rico.

Si bien desde el club apuntan a que el documento no recoge explícitamente la causa por la que no pueden buscar un sustituto, parece que la razón radica en que la lesión no se ha producido en un período inhábil de fichajes de la presente temporada, sino que se trata de una dolencia que el jugador ya acarreaba desde la pasada temporada, si bien ahora se ha agravado.

La comisión médica de La Liga podría haber considerado también que su recuperación podría producirse antes de los seis meses, pero en cualquier caso desde el club insisten en que no se trata de un error de forma, sino de un criterio estrictamente médico.

En el año 2009, la Liga actuó de la misma manera cuando el Levante pidió fichar en período inhábil a un jugador para suplir la baja de Álex Geijo, que sufrió una fractura de peroné, al considerar que el tiempo de recuperación no pasaba más allá de los cinco meses.

Joan Jordán fue fichado en el mercado veraniego por el Eibar, tal vez como sustituto de Fran Rico, aunque la recaída del centrocampista ha obligado a los de Ipurua a solicitar permiso para fichar ante la grave situación de bajas en la que se encuentra inmersa la plantilla armera.

De todas formas, el entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, deberá esperar hasta el mercado de invierno para ver reforzada una más que mermada plantilla.