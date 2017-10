EFE PAÍS VASCO - 12 OCT

Bilbao, (EFE).- El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés, ha afirmado hoy que las leyes son "acuerdos alcanzados por una mayoría", y en referencia a Cataluña, ha expresado su deseo, "si es preciso", de "mejorar y ampliar" esos acuerdos. (BI4010)

EH BILDU: LA REFORMA CONSTITUCIONAL NO VA A DESATASCAR NADA

Vitoria, (EFE).- La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha asegurado hoy que la reforma constitucional no va a "desatascar nada" porque "no se respeta el derecho a decidir" que tienen Cataluña y Euskadi y ha opinado que con el Estado español no se puede acordar nada en ese ámbito. (VI4003)

CIENTOS DE VASCOS MARCHAN CONTRA EL "RÉGIMEN DEL 78" Y RECLAMAN INDEPENDENCIA