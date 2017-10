GHK demandará a los gestores de Bildu que pararon la incineradora anterior

San Sebastián, 11 oct (EFE).- El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa aprobará previsiblemente el próximo lunes la presentación de una demanda judicial "para exigir responsabilidades" a los anteriores gestores de Bildu por "los daños económicos millonarios" derivados de la paralización del anterior proyecto de la incineradora.

El diputado foral de Medio Ambiente y presidente del Consorcio, José Ignacio Asensio, ha confirmado hoy, en una rueda de prensa en San Sebastián, que ha convocado a la asamblea general de GHK, la sociedad instrumental de la entidad, para que dé el visto bueno a su propuesta de interposición de dicha demanda ante el Tribunal de Cuentas del Estado, que saldrá adelante con la amplia mayoría que tienen los actuales gestores de PNV y PSE.

La misma se dirigirá contra el extitular del departamento de Medio Ambiente de la Diputación guipuzcoana Iñaki Errazkin y la expresidenta del Consorcio Ainhoa Intxaurrandieta, nombrados por el gobierno foral de Bildu en la anterior legislatura, a quienes podría reclamarse el reintegro de las cantidades perjudicadas.

"No puede salir gratis que las decisiones se tomen de cualquier manera, a sabiendas de que no se pueden tomar", ha dicho Asensio, quien ha agregado que se ha llevado a cabo "una cuantificación de los daños producidos" a esta sociedad, que estuvo "al borde de la disolución" por las pérdidas generadas por la paralización del anterior proyecto de la incineradora de residuos de Zubieta.

Aunque no ha precisado la cantidad que al parecer se reclamará a los exmandatarios de Bildu, ha recordado que, además de la indemnización a las empresas adjudicatarias de aquel proyecto, se han producido perjuicios por "la pérdida de financiación" del Banco Europeo de Inversiones y por los "swaps" o coberturas de interés de los préstamos no usados con la banca privada, que "los guipuzcoanos siguen pagando" pese a que no se construyó nada.

Asensio ha explicado que su propuesta de presentar la demanda "tiene su origen" en un informe del Tribunal Vasco de Cuentas, ratificado por su homólogo estatal, que "detectó una serie de irregularidades de las que derivan responsabilidades".

Ha destacado que la acción judicial se sustenta además en la sentencia de un tribunal de lo contencioso administrativo de San Sebastián que anuló la rescisión del contrato de la incineradora, aunque sobre este fallo pesa un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pendiente de resolver.

El diputado socialista ha asegurado que dicha sentencia constató que la paralización de la infraestructura fue fruto de una decisión política "con desviación de poder" y quienes las tomaron "deben asumir sus responsabilidades".