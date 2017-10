La ejecutiva de Andueza avalada por el 98 % del Congreso del PSE de Gipuzkoa

San Sebastián, 7 oct (EFE).- La nueva ejecutiva del PSE-EE de Gipuzkoa ha sido avalada por el 98,56 % de los votos en el congreso celebrado hoy por los socialistas guipuzcoanos, cuyo secretario general, Eneko Andueza, ha advertido al PNV de que su partido no "participará en ninguna locura" que traiga "división" entre vascos.

Andueza, quien releva al nuevo presidente de los socialistas vascos, Iñaki Arriola, ha configurado una ejecutiva "renovada" y "reforzada" que sigue contando con Mikel Durán como secretario de Organización y crea un nuevo cargo, la vicesecretaría general, que recae en Susana Corcuera.

El equipo de Andueza incorpora a la diputada de Movilidad de Gipuzkoa, Marisol Garmendia, en el cargo de secretaria de Movilidad y Transportes; y al director general de Basquetour, el exedil de EA Harkaitz Millán, como nuevo secretario de Cultura y Euskera.

Eneko Andueza que, junto con la secretaria general del PSN, María Chivite, ha clausurado este VIII Congreso del PSE de Gipuzkoa ha criticado las posturas adoptadas tanto por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Ha reconocido que "mira con preocupación y tristeza lo que ocurre en Cataluña y en España" porque en Euskadi "lo vivimos en su día" y ha querido tranquilizar a los vascos ante las declaraciones del diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, o de EH Bildu que "defienden el referéndum ilegal, chapucero y vergonzante de su amigo Puigdemont".

Ha dicho que los socialistas son la "garantía" que necesita Euskadi para que, con su presencia en los gobiernos, que comparte con el PNV, "ningún nacionalista tenga la tentación de meternos en una aventura".

Ha advertido a su socio de Gobierno que no sólo no participarán en "ninguna locura" sino que además no permitirán que prospere "lo más mínimo la enmienda a la totalidad que le están haciendo al lehendakari y a su propio partido" con algunas de sus declaraciones.

"Lo voy a decir alto y claro, en clave guipuzcoana, sin ambages ni rodeos: los socialistas jamás permitiremos que ningún irresponsable eche por tierra el camino que hemos decidido emprender en Euskadi, jamás permitiremos que las obsesiones de los de siempre vuelvan a traernos capítulos de división y enfrentamiento entre vascos. No lo vamos a permitir", ha enfatizado.

Andueza se ha mostrado orgulloso de la "estabilidad institucional" que, a su juicio, otorgan los socialistas a Euskadi que no ha dudado en afirmar que es la "envidia de muchos".

"Frente a los partidos de pancarta, el PSE-EE de Gipuzkoa es un partido de soluciones, que no pierde el tiempo en lanzar soflamas porque es un partido que afronta los problemas con madurez", ha concluido.