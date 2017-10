Atutxa apela a los partidos a presentar una "opción real" de reestructuración

San Sebastián, 2 oct (EFE).- La presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha apelado hoy a los partidos a que respondan a la llamada del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con una "opción real de nueva reestructuración institucional en el Estado" para "poder hablar de verdad de salidas políticas" al conflicto catalán.

Atutxa ha señalado en declaraciones a Onda Vasca que "no es el momento para negociar absolutamente nada" con el PP y ha remarcado que el PNV "no está ni preocupado ni ocupado en eso" ya que, ha agregado, lo que "preocupa" a los jeltzales es "que imágenes" como las de las cargas policiales de ayer "no se vuelvan a repetir".

En este sentido ha indicado que el PNV es un partido "que siempre mantiene líneas abiertas" con otras formaciones políticas y con gobiernos por lo que "no cierra líneas pensando incluso que en un momento" pueda ser "útil para la situación Cataluña" y para el PDeCAT, "con el que tiene una relación estrecha".

El Gobierno "tiene la responsabilidad de dar un cauce político" al conflicto catalán, hacia el que a su juicio "ha hecho oídos sordos a algo que era un clamor popular", ha señalado.

La dirigente del PNV ha mostrado su preocupación "por el camino que toca recorrer no solo a la ciudadanía de Cataluña sino a todos", porque lo sucedido, ha dicho, "implica al resto de los partidos y, como no, al pueblo vasco".

Atutxa ha reiterado su "rechazo absoluto a las formas que se utilizaron" ayer en Cataluña en la que, a su juicio, se confrontó "un pueblo que quería salir a votar" con una "represión brutal y desmedida por parte del Gobierno".