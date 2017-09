"The Cakemaker", la repostería como personaje secundario

San Sebastián, 25 sep (EFE).- "The Cakemaker" es un relato de amor, soledad y duelo, una ficción intimista que el Festival de San Sebastián presenta en la sección Culinary Zinema, ópera prima del israelí Ofir Raul Graizer, en el que la repostería ejerce de personaje secundario.

El protagonista, Thomas, es un joven pastelero berlinés que inicia una relación con un hombre israelí, Oren, quien muere en un accidente de tráfico cuando regresa a su país.

La pérdida de su amante lleva a Thomas a viajar a Jerusalén, donde conocerá a Anat, la esposa de Oren, y la familia de éste, que lo acogen en su círculo sin saber el secreto que guarda.

Berlín y Jerusalén tienen un evidente simbolismo, pero la decisión de conectarlas obedece a la experiencia personal del autor, que con este filme ganó el Premio Especial del Jurado Ecuménico en el Festival de Karlovy Vary, donde su trabajo tuvo una gran acogida entre el público.

"He crecido en Israel, pero desde hace ocho años vivo en Berlín. Empecé a pensar en la película durante mi proceso de emigración y, para mí, es algo natural, que me sale porque siempre estoy viajando entre las dos ciudades", ha asegurado el director en una entrevista con EFE.

También ha querido reflejar "cómo afecta el pasado histórico y vital en el presente", aunque no es en absoluto la clave del largometraje, que atiende a las relaciones y tragedias personales.

"Lo que quiero contar es el drama que sucede entre ellos y me interesó que el protagonista fuera pastelero porque ese trabajo de estar amasando y horneando, sin decir muchas palabras, puede ser sensual, amable y a veces duro", ha explicado este joven realizador, que es también un amante de la cocina.

"The Cakemaker" ofrece además las perspectivas de sus protagonistas. La de Thomas "un hombre solitario que quiere ser parte de una familia" y la de Anat, que "de algún modo quiere romper con el duelo y liberarse del dolor".

Como ciudadano berlinés, ha recibido como una noticia "triste" la entrada de Alternativa por Alemania como tercera fuerza en el Bundestag, aunque añade que está "preocupado por el mundo en general", con "tres personas como Trump, Putin y Kim Jong-un siendo las más influyentes".

"El mundo está cada vez más desnaturalizado, cada vez más segregado, las religiones cada vez tienen más poder y son más intolerantes. Estamos yendo hacia atrás y me parece muy preocupante", ha asegurado el cineasta hebreo.

Considera asimismo que "donde más puede propagarse la intolerancia es en los países más frágiles e inestables".

"Palestina e Israel llevan muchísimos años de conflicto, son frágiles e inestables", ha añadido.

Culinary Zinema, que incluye en esta edición siete títulos, se clausurará con una nueva aventura gastronómica del británico Michael Winterbottom, "The Trip to Spain", tras el éxito de "The Trip" y "Viaje a Italia".