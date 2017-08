La nueva película de Wim Wenders abrirá el 65 Festival de San Sebastián

San Sebastián, 1 ago (EFE).- "Submergence (Inmersión)", la nueva película del director alemán Wim Wenders, abrirá la 65 edición del Festival de Cine de San Sebastián el próximo 22 de septiembre.

Este filme, protagonizado por Alicia Vikander y James McAvoy, competirá también por la Concha de Oro en la Sección Oficial del certamen.

Su proyección en el Zinemaldia supondrá el estreno europeo de esta coproducción, en la que participan Alemania, Francia y España, y que se presentará antes en Toronto, ha informado el Festival en un comunicado.

"Inmersión" cuenta la historia de amor de un ingeniero hidráulico que conoce a una biomatemática en un hotel de la costa francesa donde ambos preparan sus proyectos. Después, mientras ella trabaja en un plan de inmersión en el mar de Groenlandia, él es apresado como rehén en Somalia.

Erin Dignam ("The Yellow Handkerchief" y "The Last Face") es el autor del guión, basado en la novela homónima del corresponsal de "The Economist" J.M. Ledgard, que debutó como escritor en 2006 con "Giraffe".

Rodada en Berlín, Madrid, Toledo, distintas localizaciones francesas y Yibuti, su banda sonora ha sido compuesta por el vizcaíno Fernando Velázquez, autor de la música de "Un monstruo viene a verme" y "Lo imposible", quien ha vuelto a contar con la Orquesta Sinfónica de Euskadi para la grabación, que tuvo lugar en San Sebastián el pasado mes de marzo.

El autor de ficciones como "París, Texas" y "Cielo sobre Berlín", y de documentales como "Pina" y "La sal de la tierra", ambos proyectados en el Festival donostiarra, fue presidente del jurado de la edición del Zinemaldia que en 2002 concedió la Concha de Oro a "Los lunes al sol", de Fernando León de Aranoa.

Con "Inmersión", Wenders (Düsseldorf, 1945) se introduce en la vida de una pareja Danielle Flinders (Vikander) y James More (McAvoy) que se enamoran casi en contra de su voluntad antes de afrontar sus peligrosas misiones, él como miembro del servicio secreto británico que será apresado por yihadistas en Somalia.

Danny tendrá que adentrarse en lo más profundo del océano a bordo de un sumergible sin saber si James sigue vivo.

La actriz sueca, nacida en Gotemburgo en 1988, ha destacado por sus trabajos en "Anna Karenina", "Un asunto real", "Ex machina" y "La chica danesa", con la que ganó en 2015 el Oscar como mejor actriz de reparto.

El próximo año se estrenará en el rol de Lara Croft en la nueva entrega de Tomb Raider.

Su compañero de reparto, el escocés James McAvoy (Glasgow, 1979), intérprete del joven Charles Xavier en tres de los títulos de la saga "X-Men", ha protagonizado filmes como "El último rey de Escocia", "Expiación. Más allá de la pasión", "La desaparición de Eleanor Rigby", proyectada en la sección Perlas del Festival, y "Múltiple".