La Real Sociedad busca su triunfo en Holanda ante el VVV-Venlo

San Sebastián, 26 jul (EFE).- La Real Sociedad buscará mañana ante el VVV-Venlo la primera victoria en su concentración en la localidad de Ermelo en los Países Bajos y también un primer triunfo ante un rival de cierta entidad, tras vencer únicamente a un equipo regional en lo que va de pretemporada

Los donostiarras no han traducido su buen juego y sensaciones en resultados, algo que no preocupa a estas alturas de temporada, máxime cuando las bajas han diezmado la plantilla blanquiazul y Eusebio Sacristán no ha podido contar todavía con jugadores como Iñigo Martínez, Carlos Vela, Willian José, Mikel Oyarzabal o Imanol Agirretxe.

Eusebio está supliendo estas sensibles bajas con recursos del filial, por lo que utilizó ocho jugadores del segundo equipo ante el Genclerbirligi (1-1), octavo clasificado de la Superliga turca, con una buena respuesta que podría hacer que alguno de los jóvenes blanquiazules dé el salto con sus mayores la próxima temporada.

El buen juego del exjugador del Manchester United Adnan Januzaj en los dos últimos encuentros mitiga los problemas en ataque del equipo vasco, que sí cuenta con hombres como Xabi Prieto, Juanmi o Canales en posiciones adelantadas.

El equipo vasco tendrá enfrente a un equipo desconocido en Europea como el VVV-Venlo, un recién llegado a la Eredivisie, máxima categoría neerlandesa, en su condición de campeón de la división de plata de aquel país la pasada temporada.

Los donostiarras hasta ahora acumulan una victoria, ante el Elgoibar, dos empates ante el Saint Etienne galo y el Genclerbirligi turco, y una derrota por la mínima contra el Girondins de Burdeos.