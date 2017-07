Imágenes y cuatro siglos de música para una inusual apertura del Jazzaldia

San Sebastián, 20 jul (EFE).- El Festival de Jazz de San Sebastián se suele alejar del género en algunos de sus conciertos para acercar al público a otros estilos. Hoy, en la jornada de apertura de su 52 edición, lo va a hacer de forma radical, con una película muy especial a la que acompañarán cuatro siglos de música.

"Poem of a Cell: Triptych of Love and Ectasy es un proyecto del alemán Stefan Winter, artista sonoro y productor de discos exquisitos de jazz, que se presenta esta noche en la playa de la Zurriola, en un actuación gratuita al igual que el Jazz Band Ball, que tendrá lugar mañana y no se disfrutará este año como sesión inaugural.

Ante el Escenario Verde instalado en la arena se ha colocado ya una pantalla de 26 metros sobre la que se proyectarán tres filmaciones simultáneas a modo de tríptico, unas imágenes que, por lo mostrado a la prensa hace unas semanas, se aproximan al espíritu estético de la vídeo-instalación.

Durante 138 minutos y 28 "secuencias" musicales, que abarcan desde la música del Renacimiento a la actual, la audiencia deberá dejarse llevar por esta propuesta que clama por el amor y la igualdad a través de tres poemas del judaísmo, el cristianismo y el islam.

"El Cantar de los Cantares" del Tanaj (la Biblia hebrea), "La luz que fluye de la Divinidad", de la monja cisterciense Matilde de Magdeburgo, y "Unidad con lo divino", de la mística sufí Rabi'a de Basora, han sido los textos elegidos por Winter como cómplices de su poema sonoro y visual.

Dos tercios de la música que se escuchará junto a las imágenes será interpretada en directo y el resto serán instalaciones sonoras, como una pieza del vanguardista Fabio Neider creada a partir del "Lacrimosa" del Réquiem de Mozart.

El pianista Uri Caine, un nombre destacado del jazz que también ha deconstruido a los clásicos, se encuentra entre quienes sí estarán esta noche sobre el escenario, como instrumentista y además autor de algunos de los temas que se interpretarán.

El coro alemán, Kettwigger Bach Ensemble, la agrupación española Forma Antiqva, Rajab Suleiman y el también pianista y compositor japonés Fumio Yasuda se encuentran entre los 42 músicos que finalmente participarán en este proyecto.

Tras la presentación de la película en el Festival de Cine de Zanzíbar, el estreno completo de la obra se producirá esta noche en San Sebastián, tras lo cual "Poem of A Cell" llegará a partir del otoño y hasta mediados de 2018 a Haifa (Israel), Múnich y Düsseldorf (Alemania), Burdeos (Francia) y quizá Estambul (Turquía).

Mañana, tras esta inusual inauguración, la fiesta llegará al Heineken Jazzaldia con el Jazz Band Ball, con los conciertos de Houston Person, Kevin Mahogany, Ray Gelato, Uri Caine y Deborah Carter entre otros. Y además con el rock de Chrissie Hynde y The Pretenders.

Pero antes de que los escenarios de la playa y las terrazas del Kursaal se pongan en marcha, en el cubo de Moneo actuará un músico legendario, el saxofonista Wayne Shorter.

Son los primeros nombres para un total de 120 conciertos que se extenderán hasta el martes 25, cuando Gregory Porter cierre en la Plaza de la Trinidad la 52 edición del festival de jazz más antiguo de España.