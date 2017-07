Los Piratas piden al Gobierno Vasco flexibilidad en el pago de tasas

San Sebastián, 19 jul (EFE).- El colectivo Los Piratas de San Sebastián ha pedido hoy al Gobierno Vasco "flexibilidad" a la hora de aplicar la tasa comercial a los puestos que coloca en el puerto ya que de lo contrario, aseguran, "peligra" el programa de fiestas alternativo al del Ayuntamiento que organizan durante la Semana Grande.

Los portavoces del colectivo que lleva a cabo la denominada "semana pirata" desde hace 15 años, Saioa Ibarra y Aratz Estomba, han ofrecido una rueda de prensa en el muelle del puerto donostiarra para dar cuenta de la situación de las conversaciones que mantiene con el Gobierno Vasco sobre estos pagos.

El colectivo debe abonar una tasa por la "actividad de compraventa" (básicamente choznas y puestos) que despliegan durante esa semana en el muelle, algo que "Donostiako Piratak" critica porque considera que "una actividad llevada a cabo por voluntarios y sin ánimo de lucro" no debería estar sujeta a ese pago.

El colectivo ha asegurado que ha propuesto al Gobierno Vasco su disposición a pagar solo por los espacios y momentos concretos en los que esa actividad comercial se produce y no, por ejemplo, durante los días de montaje o desmontaje, en las áreas donde están instalados el escenario o los baños.

Según han señalado Estomba e Ibarra, el Gobierno Vasco ha rechazado esta propuesta y "no ha mostrado voluntad de acuerdo", por lo que "puede que la 'semana pirata' no sea posible este año" debido a que "un movimiento popular no puede hacer frente a esos gastos".

Han mostrado su intención de seguir con las conversaciones con el Gobierno Vasco al que han pedido que "analice las condiciones planteadas" por el colectivo.