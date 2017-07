Miguel Martín: El programa del 52 Jazzaldia tiene todo lo que buscábamos

San Sebastián, 17 jul (EFE).- El director del Festival de Jazz de San Sebastián, Miguel Martín, ha dicho más de una vez en los últimos meses que el programa de la 52 edición es, sobre el papel, el "más brillante" de la historia del Jazzaldia. "Tiene todo aquello que buscábamos en muy buena medida", afirma.

Y es que, según explica en una entrevista con EFE, el cartel de la edición que comienza el próximo jueves "cumple" los deseos de los organizadores en todos los aspectos, empezando porque hay "importantes novedades" y músicos que se estrenan en el festival como la cantante Macy Gray y el saxofonista Kamasi Washington.

Cuenta también con jazzistas "absolutamente legendarios", como Wayne Shorter, Herbie Hankcock, Charles Lloyd y Abdulah Ibrahim, y la oferta de jazz europeo es "interesante y suficiente", asegura.

Por otra parte, dice que "la cantidad de pop no es demasiado elevada" y que quienes representan a ese género son además "nombres tremendamente sonoros, atractivos y de garantía", como The Pretenders y Brian Ferry.

"Tenemos música que es eminentemente divertida, tenemos música comprometida, y propuestas como "Poem of a Cell", cuyo único compromiso es con el arte y la vanguardia. Esa conjunción hace que este festival tenga todo aquello que estábamos buscando en muy buena medida", subraya.

Después llegarán los conciertos, "que serán extraordinarios o menos extraordinarios" y quizá no pueda decir "lo mismo que ahora", pero insiste en que, "a priori", si se compara esta programación con las anteriores, "ésta es la más brillante de todas".

También es una de las menos ortodoxas en cuanto a sus prolegómenos, ya que al tradicional Jazz Band Ball inaugural le precederá este año, el día 20, el espectáculo "Poem of a Cell", que aúna imágenes y 400 años de música en torno a tres poemas del judaísmo, el cristianismo y el islam.

El viernes 21, el público podrá disfrutar no solo de los conciertos gratuitos del Jazz Band Ball, sino de la actuación que ofrecerá Wayne Shorter en el Kursaal, habitualmente cerrado ese día.

"Llevábamos tiempo queriendo que volviera. Este año surgió la oportunidad, pero nos dijo que solo podía ser el 21 y, como para nosotros Shorter era necesario, dijimos que sí. Además, aunque artísticamente está muy bien, físicamente no tanto", explica Martín del gran saxofonista, que en agosto cumplirá 84 años.

Comenta que en este 52 Heineken Jazzaldia se han dado otras muchas cosas que son "circunstanciales", como el hecho de que otro grande, Abdullah Ibrahim, vaya de "telonero" de Gregory Porter en la plaza de la Trinidad el día de la clausura, el 25 de julio.

"Quería empezar la gira europea ese día y no antes. Pasaba lo mismo con Gregory Porter y Brian Ferry y hubo que hacer esa programación. Simplemente no queríamos renunciar a ninguno de esos nombres", tampoco al ex Roxy Music, que estará en el auditorio de Moneo, destaca el responsable del festival donostiarra.

Y el veterano saxofonista Charles Lloyd, que recibirá el Premio Donostiako Jazzaldia, pidió ser el primero en "la Trini", antes de la actuación de Saxophone Summit. "Así que no le íbamos a llevar la contraria", señala Martín

Para quienes se acercan por primera vez al género, recomienda al cuarteto de Houston Person, "que es una de las propuestas más extraordinarias que en estos momentos hay en el jazz".

"Es un músico mayor, que toca las baladas como no lo hace otra persona en el mundo del jazz", recalca.

Ernie Watts Quartet y Kevin Mahogany son otras sugerencias del director del Jazzaldia para los primerizos y, al igual que la anterior, para disfrutar en los espacios gratuitos.

"El festival ofrece alternativas de muchísima calidad y no solo en escenario de pago", apostilla.

Para "el que sabe mucho" o "tiene mucha curiosidad musical" y desea escuchar "aquello que la gente no conoce", aconseja un grupo "fantástico", "ArFolia Libra", que actuará en la noche del 24 en el Victoria Eugenia.

"Son ocho músicos, cuatro procedentes de la clásica y otros cuatro del jazz de vanguardia. Son absolutamente deliciosos y los recomiendo de todo corazón, a pesar de que no son demasiado conocidos", destaca.

Al contrario que Kamasi Washington, que es "sin duda" la gran novedad y la gran atracción de esta edición.

"Con 36 años está ya en el olimpo del jazz, es el músico que todo el mundo quiere escuchar porque encarna el futuro del jazz", afirma.