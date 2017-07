La Diputación de Gipuzkoa exige a Maduro que "libere a los presos políticos"

San Sebastián, 16 jul (EFE).- El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa, ha exigido hoy al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que "libere a todos los presos políticos que todavía hoy existen" en su país, porque de lo contrario "no habrá futuro en Venezuela".

Lasa ha hecho estas declaraciones durante el encuentro que ha mantenido este mediodía en San Sebastián con representantes de la Asociación Venezolana de Gipuzkoa (Asovegui).

"Estamos muy contentos porque observamos cómo, a lo largo del día, venezolanos que están viviendo desde hace mucho tiempo entre nosotros pueden ejercer hoy su derecho al voto de una manera libre y democrática", ha dicho Lasa en alusión a la consulta popular impulsada por los opositores a Maduro.

El portavoz foral ha reclamado, en este sentido, al presidente venezolano que "se respeten todos los derechos humanos y que cese la violencia que estamos observando de una manera grave todos los días a través de los informativos".

"Exigimos también a Maduro -ha añadido- que libere a todos los presos políticos que todavía hoy existen en Venezuela. No es posible que en un Estado que se dice democrático existan todavía presos políticos en las cárceles", ha recalcado Lasa, para quien "no habrá futuro en Venezuela si no quedan libres todos los presos políticos de una manera inmediata".

"La solución en Venezuela vendrá de procesos democráticos, de consultas y de referéndum en los que la ciudadanía pueda votar de manera libre y democráticamente; y los partidos políticos puedan presentar sus ideas y proyectos para que Venezuela salga de esta espiral de violencia en la que está instaurada desde hace mucho tiempo", ha concluido.