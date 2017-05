Gipuzkoa se alía con el centro de reflexión American Enterprise Institute

San Sebastián, 16 may (EFE).- El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha suscrito hoy un convenio de colaboración con el centro de reflexión estadounidense American Enterprise Institute, con el fin de seguir "diseñando el futuro de Gipuzkoa".

El acuerdo, que se inscribe en la iniciativa foral "Etorkizuna Eraikiz", ha sido suscrito esta tarde en San Sebastián por el propio Olano y por el Arthur Brooks, presidente del citado "think tank" y colaborador habitual del New York Times, además de autor de once libros sobre asuntos como la equidad y las oportunidades económicas, el emprendimiento en el ámbito social y la función del gobierno, ha informado la institución foral en un comunicado.

Las dos partes se han propuesto como objetivo "la construcción de una Gipuzkoa emprendedora, solidaria, participativa e innovadora, que ofrezca oportunidades a todos", para lo que han definido diversas acciones, como "el intercambio de información o la celebración de diversos encuentros".

"Hemos acordado fomentar la investigación en el sector público y lograr la implicación de líderes de la sociedad civil, acciones que engarzan a la perfección con el modelo de gobernanza que impulsa 'Etorkizuna Eraikiz'", ha explicado Olano.

El diputado general ha destacado la "capacidad de influencia" y "prestigio" de la institución estadounidense y se ha mostrado convencido de que realizará contribuciones valiosas para el futuro del territorio.

"La red de internacionalización que estamos construyendo en el marco de 'Etorkizuna Eraikiz' tiene ese objetivo: construir puentes con agentes e individuos de éxito a nivel mundial, y tratar de adaptar a nuestra realidad e importar conocimiento y experiencias de éxito", ha abundado el mandatario guipuzcoano.