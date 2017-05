Aranburu tacha de "puro chantaje" el acuerdo del PNV sobre el Cupo

San Sebastián, 15 may (EFE).- La próxima secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha calificado hoy de "puro chantaje" el acuerdo alcanzado por el PNV con el Gobierno central sobre el Cupo.

Aranburu ha analizado la actualidad política y económica en una rueda de prensa en San Sebastián previa al IX Congreso de LAB, que se celebrará los días 25 y 26 de mayo en Vitoria y en el que saldrá elegida nueva líder del sindicato, en sustitución de Ainhoa Etxaide.

Garbiñe Aranburu, candidata propuesta por la actual dirección de LAB y única que opta a liderar la central vasca, una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, ha criticado al PNV por querer "vender" una "imposición" como un "acuerdo", en alusión al Cupo.

"Esto es puro chantaje. Ésta es la forma en la que entiende el PNV el bilateralismo", ha subrayado Aranburu, convencida de que el acuerdo no ha sido posible hasta ahora no por una cuestión técnica sino porque no ha habido "voluntad política" por parte del Gobierno central "de turno".

"El tema del cupo siempre ha sido un as en la manga que se han guardado para sacarlo cuando les ha interesado" como ha ocurrido ahora cuando el PP necesitaba el apoyo jeltzale para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, ha denunciado.

Ha criticado que el PNV permita con sus votos la aprobación de unos "presupuestos totalmente neoliberales y antisociales" y ha rechazado que sus dirigentes defiendan la "estabilidad" derivada del acuerdo.

"¿Es necesario dar estabilidad a este Gobierno sustentado por un partido totalmente corrupto, que niega además el derecho a decidir del pueblo y que ha impedido que se pueda desarrollar un proceso de desarme -de ETA- ordenado?", se ha preguntado Aranburu.

Ha opinado que la patronal es la que "habla" de estabilidad y que el PNV "se ha plegado una vez más" a sus directrices porque comparte el mismo proyecto económico y social que coincide también con el del Partido Popular.

"Por eso, el PNV no muestra ningún interés en confrontar por la soberanía de este país y el margen de decisión" que existe por las competencias ya transferidas se utiliza para "favorecer a las elites", ha añadido.

Frente a esto, Aranburu ha opinado que es hora de "poner en marcha un proceso soberanista unilateral para llegar a un Estado propio" ya que ésta es la única manera de articular "otro modelo económico y social, totalmente diferente al actual".

Aranburu ha estado acompañada en su comparecencia por Igor Arroyo, aspirante a ejercer de secretario general adjunto de LAB, quien ha destacado la "fortaleza" con la que afronta el congreso este sindicato que cuenta con 40.500 afiliados, que garantizan el 90 % de los ingresos, y que ocupa la segunda posición en cuanto a representación en Euskadi, por delante de CCOO, con el que mantiene un empate técnico, aunque le supera en número de delegados.

Igor Arroyo ha explicado que en el marco del proceso congresual que arrancó en enero se han presentado 267 enmiendas a las ponencias político-sindical y de organización presentadas para su debate, de las cuales más del 90 % ya han sido aprobadas o acordadas y menos del 10 % serán votadas por los 500 congresistas que tomarán parte en el cónclave, en el que se tratarán "dos resoluciones específicas", una sobre los presos de ETA y otra sobre los refugiados.