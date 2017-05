Gobierno Vasco cree que se ponen "excusas" para no reconocer a unas víctimas

San Sebastián, 12 may (EFE).- El Gobierno Vasco considera que el recurso interpuesto por el ejecutivo central a la ley vasca de víctimas policiales no está fundamentado en "argumentos jurídicos firmes ni solventes" sino en "pretextos o excusas" que buscan "no reconocer una tipología concreta de víctimas".

Lo ha dicho su secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, en una rueda de prensa en San Sebastián, en la que ha opinado sobre el recurso interpuesto por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la "Ley de Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999", aprobada por Parlamento en julio pasado.

Tras advertir de que no conocen el contenido del recurso mas que a través de "las filtraciones" difundidas por los medios de comunicación, Fernández ha negado que la ley vasca atribuya a la comisión de valoración "ninguna competencia que invada la función de jueces o tribunales", pues "excluye expresamente esa posibilidad" y sitúa sus atribuciones "en un marco administrativo y no penal".

"Cualquiera que lea la ley con interés, puede comprobarlo de forma simple", ha apostillado.

Ha precisado que, aunque el pronunciamiento del TC al respecto podría dilatarse más de dos años, tiene 5 meses para resolver las peticiones de suspensión de varias de sus cláusulas o disposiciones, por lo que en ese tiempo se sabrá hasta dónde puede o no "cumplirse" la norma vasca, si bien ha asegurado que la comisión de valoración "se puede y se debe constituir".

De hecho, según ha anunciado, además de defender ante el TC "la seguridad jurídica y la constitucionalidad" de la ley, el ejecutivo que preside Íñigo Urkullu seguirá desarrollándola "en todo aquello en lo que no esté suspendida". "La ley está en vigor, pues no está suspendida en su conjunto".

Entre las acciones previstas, ha destacado también que informarán "directamente y con absoluta transparencia" a las víctimas afectadas sobre la situación, sin crearles "falsas expectativas", al tiempo que pedirán "la opinión de instituciones y organizaciones internacionales de derechos humanos".

"Estamos a favor de la corriente que representa la defensa de los derechos humanos y las víctimas en el mundo, y quienes atacan esta ley están contra esa corriente", ha indicado Fernández, quien se ha mostrado convencido de que "no tendrán ninguna duda" en respaldar su posición.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación ha señalado que, si bien el recurso supone "un jarro de agua fría", "la causa" del reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos es, "en cualquier lugar del mundo", "una carrera de fondo".

Ha apostado por tanto por seguir trabajando "sin una visión agonística y sin desesperarse" y se ha mostrado convencido de se "avanza" y pese a que se den "más dificultades, obstáculos o tropiezos", éste es "un camino irreversible".

"La sociedad vasca terminará buscando la fórmula para reconocer a todas la víctimas", ha proclamado Fernández, quien se ha dirigido a los afectados para decirles que "ya tienen el reconocimiento moral y explícito" de la ciudadanía de Euskadi y de sus instituciones.

"Deben saber que seguiremos trabajando para que ese reconocimiento tenga también un reflejo legal", ha concluido.