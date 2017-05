Condenado a un año por estafar 4.660 euros a una anciana enferma de alzheimer

San Sebastián, 11 may (EFE).- Un hombre ha sido condenado a un año de cárcel por estafar 4.660 euros a una mujer de 88 años, enferma de alzheimer, que se encontraba ingresada en la misma residencia de ancianos donostiarra en la que vivía su suegra.

Según la sentencia del caso, a la que hoy ha tenido acceso EFE, los hechos sucedieron en el año 2015 cuando, aprovechando que la víctima compartía habitación con su suegra, el imputado se ganó su confianza para sacarla fuera de la residencia y conseguir que extrajese de su cuenta bancaria 60 euros el 21 de mayo, 600 el 18 de junio y 4.000 el 5 de agosto.

Durante la vista oral, celebrada en un juzgado de lo penal de San Sebastián, el inculpado negó haber engañado a la anciana para que sacara el dinero de su cuenta y alegó que la mujer "se sentía a gusto con él" porque "le daba vida" y "por eso quería sacar dinero, para disfrutarlo".

De esta manera, no negó que acompañara a su víctima a la sucursal bancaria para extraer el dinero, ni que realizara con ella varias salidas a comprar ropa y a comer, incluso acompañados por su esposa y que compraron entradas para ir a los toros.

No obstante, la resolución judicial recuerda que la anciana padecía alzheimer y que "no estaba capacitada para administrar su patrimonio" dado que "era especialmente vulnerable ante la conducta de terceras personas".

"Con estos mimbres -prosigue el escrito judicial- cabe concluir que el acusado estafó a la mujer, pues sabía de las normas de funcionamiento interno de la residencia, en lo que se refiere a la administración y posesión de bienes de valor, por cuanto que allí había un familiar directo suyo".

La sentencia insiste en que el procesado sabía que la anciana padecía de alzheimer y, "aunque no se niegue que quisiese sacar dinero para disfrutarlo, está claro que quien realmente disfrutó del dinero fue el acusado, pues el estado de salud de la víctima le impedía realmente disfrutar de su pensión".

En opinión del juez, "el engaño consistió en animar a la afectada a sacar dinero para compartir tiempo de ocio, pero desde luego no compartieron gastos pues, aún quedando en una ocasión para comer y viendo que la perjudicada no tenía dinero, el hombre no fue a pagar por esa vez sino que la acompañó a la sucursal" para sacar dinero.

Asimismo, incide en que debido a la enfermedad de la anciana, el acusado "no tuvo que desplegar una puesta en escena complicada o elaborar un complejo plan para engañarla".

"Pero es sobre todo en las cantidades de dinero que la mujer sacó donde asoman claramente las intenciones del acusado, pues de haber compartido gastos en comidas, en los toros, o haber dispuesto de una cantidad razonable de dinero quizás hubiera sido creíble la versión de los hechos" que dio.

Por el contrario, aclara el texto, "viendo que la mujer era una fuente gratuita de dinero, y como suele pasar con el ánimo crematístico, la codicia le pudo de tal forma que la animó a sacar cada vez cantidades más elevadas para satisfacer sus necesidades de ocio".

Por todo ello, la sentencia ve probado que se produjo un engaño a la anciana "aprovechando su enfermedad", que "hubo ánimo de lucro al disfrutar de comidas y toros sin pagar nada" y que "hubo un perjuicio económico al haber dispuesto de un dinero del que ella no estaba capacitada para administrar".

Por este motivo, la resolución condena al procesado a un año de prisión como responsable de un delito de estafa y a indemnizar a la afectada con 4.660 euros más los correspondientes intereses legales.