Iriarte no comparte el ataque y pide "mesura" a las instituciones

San Sebastián, 10 may (EFE).- La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha señalado hoy que "no comparte" el ataque perpetrado por Ernai contra la sede del GBB y ha pedido "mesura" a "quienes protestan, a quienes reaccionan, a las instituciones" y "no sacar las cosas de quicio".

En declaraciones en Onda Vasca, Iriarte ha indicado que "existen otras formas más eficaces" para expresar el "malestar de una parte" de la ciudadanía guipuzcoana en torno a la incineradora de Zubieta y ha recordado que muchos de los grupos que han protestado por esta infraestructura "no han estado de acuerdo con esa acción".

Iriarte ha recordado que hoy comienzan las obras de lo que ha denominado "megaproyecto millonario", que está "lejos de concitar el consenso de la sociedad", a la vista de "las concentraciones y movilizaciones" que se han registrado en los últimos días, ha explicado.

Ha señalado que si se hubieran visto las protestas "en otro país europeo", "no se hubiese puesto el grito en el cielo".

Tras remarcar que ella "no haría pintadas ni echaría basura", ha indicado que "no hay que sacar las cosas de quicio" y ha criticado que "salga el portavoz de la Diputación o el del Gobierno Vasco a poner el grito en el cielo".

Iriarte ha considerado que "llama la atención" que el Gobierno Vasco haya respondido "tan contundentemente y tan deprisa" al ataque a la sede del Gipuzko Buru Batzar en San Sebastián, "cuando ha necesitado tres semanas y una pregunta parlamentaria" para posicionarse "contra el homenaje al general golpista Sanjurjo por parte del PP, que es su socio".