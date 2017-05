Goia exige a Sortu una condena por el ataque a la sede del GBB

San Sebastián, 9 may (EFE).- El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha exigido hoy a Sortu una condena contra el ataque a la sede del GBB porque "no vale decir que no lo hubiera hecho" y ha preguntado si cuando ese partido habla de "incrementar la presión social" contra la incineradora se refiere "a estos comportamientos".

Goia se ha hablado en la rueda de prensa en la que da cuenta de los asuntos tratados en la junta de gobierno local del ataque llevado a cabo ayer por siete encapuchados contra el edifico que alberga el Gipuzko Buru Batzar en la capital guipuzcoana, donde arrojaron basura y colgaron una pancarta firmada por Ernai, la organización juvenil de la izquierda abertzale.

El portavoz de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha considerado "desproporcionada" la reacción sobre estos actos y ha asegurado que su formación "no lo hubiera hecho" porque, según ha explicado, "desvía la atención y corre una cortina de humo sobre el debate central: el PNV apoya y sostiene un Gobierno español corrupto, antisocial, antidemocrático y enemigo de la paz".

El primer edil de la capital guipuzcoana ha remarcado que esta acción "retrotrae a tiempos pasados y a comportamientos políticos" que le gustaría ver "desterrados".

El debate político "es legítimo" y las discrepancias "deben estar presentes", pero, ha agregado, "no tiene ningún problema en condenar un ataque", "de mayor o menor envergadura", contra un partido político.

Ha mostrado su preocupación por "cierta relativización" que a su juicio se ha desprendido de las declaraciones del portavoz de Sortu.

"No vale decir que no lo hubiera hecho y en este momento es exigible" que se condene actos de este tipo, porque surge la "duda razonable" de que cuando Rodríguez hablaba de "incrementar la presión social" contra la construcción de la incineradora de Zubieta "se refería a este tipo de comportamientos".