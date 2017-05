La vendedora que repartió 17 millones desea que el ganador necesite el dinero

San Sebastián, 8 may (EFE).- Tamara Matesanz está todavía "de subidón". Lleva dos años vendiendo cupones de la ONCE en San Sebastián y nunca había dado más de 200 euros de premio, hasta que ayer la suerte eligió otorgar 17 millones de euros al número 77.920, serie 055, uno de "sus" boletos.

"Tengo alguna pequeña sospecha de a quien le ha podido tocar, pero no estoy segura al 100 %. Lo que me gustaría es que le haya tocado a alguien a quién de verdad le haga falta el dinero, sería una alegría inmensa", comenta una sonriente Tamara Matensanz, que ha atendido a los medios de comunicación delante del punto de venta de la ONCE en la calle San Juan de Donostia, en la Parte Vieja.

Ella vende allí por la tarde y en Itxaurrondo por las mañanas, pero se mueve mucho, porque habitualmente cubre puestos de bajas y vacaciones, además de ofrecer sus cupones en el estadio de Anoeta, cuando juega la Real Sociedad.

Tamara tenía 10 cupones del 77.920, uno de ellos el que se ha llevado los 17 millones del sorteo especial del Día de la Madre, aunque los otros 9 también han sido agraciados con 40.000 euros cada uno, lo que suma 360.000 euros más.

Ella se quedó con un par de cupones de todos los que vendía, pero "lamentablemente" no eran ninguno "de los buenos", explica resignada.

"Yo me había quedado estancada en los 200 euros, y me decía que igual algún día daría un premio más majo", explica la vendedora, asombrada porque ha pasado de golpe "de muy poquito a un montón".

El subdirector de la ONCE en San Sebastián, Miguel Ángel Aizpurua, ha explicado que se trata del mayor premio que la organización ha repartido en la capital guipuzcoana, "en mucho tiempo".

"Llevábamos mucho tiempo sin otorgar un premio grande, aunque en lo que va de año habíamos dado en Oiartzun 35.000 euros, en Errenteria un segundo del viernes de 100.000 euros, pero el primer número de un sorteo, y desde luego, un extraordinario, es la primera vez que damos en San Sebastián en mucho, mucho tiempo", ha añadido.