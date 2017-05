Las lenguas que conocen los bilingües afectan a su aprendizaje de la lectura

San Sebastián, 8 may (EFE).- La manera en la que leen las personas bilingües está condicionada por los idiomas que conocen, según concluye un estudio del Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) de San Sebastián.

Según ha informado hoy el BCBL en un comunicado, los investigadores de este centro han descubierto que los idiomas que hablan los bilingües afectan a sus estrategias de lectura e incluso a los fundamentos cognitivos en los que se basa su propia capacidad para la lectura.

La misma fuente ha precisado que está demostrado que los hablantes monolingües de lenguas "transparentes" -aquellas en las que las letras se pronuncian igual independientemente de la palabra en la que estén incluidas como el euskera o el castellano- tienden más a utilizar una estrategia de lectura analítica, es decir, a leer las palabras por partes.

Por otro lado, los hablantes de lenguas "opacas" -aquellas en las que los sonidos de las letras pueden tener diferentes sonidos en función del término como el inglés o el francés- se suelen basar más en una estrategia de lectura global, esto es, tienden más a leer las palabras enteras para entender su significado.

Sin embargo, los investigadores del BCBL han observado que los bilingües que aprenden a leer en dos idiomas a la vez no leen igual que los monolingües sino que siguen una pauta diferente que no se había descrito hasta el momento.

Según esta revisión científica, en las personas que hablan dos idiomas se produce una contaminación entre las dos estrategias de lectura.

De esta manera, una persona que ha aprendido a leer en castellano y en inglés tenderá más a emplear una estrategia global, incluso al leer en español, que un monolingüe castellano debido a la influencia del inglés.

Por otro lado, al leer en inglés tendería a emplear una estrategia más analítica (es decir, por partes), que los monolingües ingleses, por "contagio" del castellano.

"El cerebro de los bilingües se acomoda a los conocimientos que estos adquieren y, de alguna manera, aplica a uno de sus idiomas las estrategias necesarias para leer en su otro idioma", explica la investigadora del BCBL Marie Lallier.

Las investigaciones habían establecido hasta ahora qué estrategias emplean mayoritariamente los monolingües de unas y otras lenguas.

Sin embargo, hasta ahora no se había identificado de qué manera se modifican las estrategias de lectura de los bilingües cuando aprenden a leer en idiomas diferentes.

Este estudio del BCBL se ha publicado recientemente en la revista científica Psychonomic Bulletin and Review.

Los científicos del centro donostiarra consideran que aprender a leer en dos idiomas con características distintas altera los procesos cognitivos en los que se basa la adquisición de la lectura, como la atención visual o los procesos fonológicos auditivos.

Es decir, aprender a leer en idiomas opacos reforzaría la capacidad de procesar muchos elementos visuales rápidamente porque en ellos es necesario descifrar las palabras completas para conseguir una lectura fluida.

Por otro lado, dado que los idiomas transparentes se focalizan mucho más en la correspondencia letra-sonido se considera que aprender a leer en ellos mejora la sensibilidad para percibir los sonidos del lenguaje.

Este descubrimiento podría tener implicaciones a diferentes niveles ya que, por ejemplo, a nivel clínico podría ayudar en el diagnóstico y la evaluación de la dislexia y otros problemas de lectura, ha añadido la misma fuente.

El Basque Center on Cognition, Brain and Language es un centro internacional de investigación interdisciplinar con sede en San Sebastián para el estudio de la cognición, el cerebro y el lenguaje impulsado por el Gobierno Vasco para fomentar la ciencia y la investigación en Euskadi.