Odón Elorza: El PSE-EE entraría en coma con Susana Díaz

San Sebastián, 7 may (EFE).- El diputado socialista Odón Elorza, miembro del equipo de Pedro Sánchez, ha advertido hoy de que el "PSE-EE entraría en coma con Susana Díaz".

Elorza ha hecho estas declaraciones en un acto en la Casa del Pueblo de Tolosa (Gipuzkoa), en el que ha intervenido junto a Jorge Letamendia y Estefanía Morcillo, pertenecientes a la Plataforma de Gipuzkoa en apoyo a Pedro Sánchez, ha informado en un comunicado.

Odón Elorza ha dicho que todos los miembros del PSE deberían saber que "lo que está en juego" tras el día 21 "no es un reparto de poder en la dirección del PSOE" sino "contar con un proyecto y un relato coherentes" que permitan a los socialistas "recuperar credibilidad también en Euskadi".

Por eso, "los socialistas vascos nos jugamos todo en estas primarias del PSOE pensando en las próximas municipales", ha subrayado el exalcalde donostiarra.

En su opinión, la militancia del PSE "no puede apostar por el "continuismo, ni puede aupar a quien desde el principio apoyó la investidura de Rajoy, ni debe confundirse en las filas de la vieja guardia que defiende la gran coalición".

"La coherencia sólo la mantuvo Pedro Sánchez y quienes votamos 'no' a Rajoy en octubre", ha defendido Elorza.

El diputado por Gipuzkoa ha señalado además que "el PSE no puede aislarse tras la manifiesta debilidad y descuelgue de Patxi López en la fase de avales con la excusa de una tercera vía que no tiene futuro alguno". "El PSE no puede aparecer como un aliado indirecto de Susana -Díaz- a los ojos de la ciudadanía vasca", ha apuntado.

En cuanto a la actitud de Patxi López, Odón Elorza ha criticado que "el 'raca raca' de la unidad del PSOE que repite como único argumento no se vea acompañado por su parte de un proyecto claro que dé respuesta a cuestiones clave" entre las que cita "la estrategia de alianzas" para ganar a "las derechas", el modelo territorial o las fórmulas para "resituar al PSOE en su espacio natural de la izquierda", afrontar con decisión la regeneración democrática frente a la "corrupción del PP", "refundar una socialdemocracia europea en crisis" y reforzar la democracia participativa en el PSOE.

Para Elorza, "la unidad se construye en torno a un proyecto autónomo frente a la derecha y sus poderes como hace Pedro Sánchez, un proyecto alternativo a las políticas de Rajoy que devuelva la ilusión y el orgullo a los socialistas y la esperanza a los electores".

Por eso, ha lamentado que la oferta "sincera" de Pedro Sánchez a Patxi López de "caminar juntos sin esperar al día 21, acordando puntos programáticos", haya sido rechazada por este último.