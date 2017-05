El Orfeón Donostiarra alcanza la "meta" de cantar en el Royal Albert Hall

San Sebastián, 4 may (EFE).- El Orfeón Donostiarra ha actuado en importantes escenarios internacionales, pero aún no lo había hecho en el Royal Albert Hall de Londres. El 21 de julio alcanzará por fin esa "meta" al debutar en los famosos "Proms" junto a la Orquesta Filarmónica de la BBC y bajo la dirección de Juanjo Mena.

El coro de San Sebastián, que celebra este año su 120 aniversario, ha hecho balance hoy del pasado ejercicio y ha informado de su agenda para 2017, que le llevará también al Auditorio Nacional de Madrid, al Festival Internacional de Santander, al Auditorio de Zaragoza y al museo Guggenheim de Bilbao, entre otros lugares.

El presidente del Orfeón, José María Echarri, y su director, José Antonio Sainz Alfaro, han hablado de 2016 como un año muy intenso con más de 40 conciertos, en el que el su paso por el Festival de Lucerna fue un "hito importantísimo".

El de 2017 será el del Royal Albert Hall. "Vamos cumpliendo etapas y ésta es la de los 'Proms'", ha dicho Sainz Alfaro de este ciclo de conciertos estivales, y ha señalado que Gran Bretaña y especialmente Londres son "de los lugares más complicados para entren los coros", ya que tienen "muchos y muy buenos".

Ha asegurado que el público quedará "impresionado" por las voces de los 120 cantores que acudirán a esa cita, en la que interpretarán la ópera "Fidelio", de Beethoven, en versión concierto, una actuación que repetirá el 4 de agosto en el Kursaal donostiarra con la misma orquesta y la misma batuta dentro de la 78 Quincena Musical.

"Los 'Proms' era una meta para el Orfeón que por fin ha alcanzado, un sueño", ha destacado Echarri.

Otro concierto doble en el que participará será el del "Réquiem" de Verdi junto a la Filarmónica de Luxemburgo, con la que nunca había cantado. El primero lo ha programado la Quincena Musical el 26 de agosto y el segundo el FIS de Santander al día siguiente.

Sainz Alfaro ha asegurado que están "muy expectantes" por trabajar con la formación luxemburguesa, pero también con un nuevo director porque, según ha dicho, "los maestros son nuestros 'tifosi'", los que habitualmente proponen el coro que debe acompañar a la orquesta.

Sin embargo, el coro vasco no siempre puede acudir a esas llamadas por la imposibilidad de costearse los viajes, algo que no ha ocurrido en el caso de Londres, donde el Orfeón irá "por sus propios medios", pero sí en otros, en que han tenido que decir no a interesantes propuestas.

Además de su 120 aniversario, el Orfeón celebrará también los 200 años del Teatro Real de Madrid con sendas actuaciones: el 23 de noviembre en el Kursaal con la Orquesta Sinfónica de Madrid y en septiembre de 2018 en la capital de España.

En Madrid estará el próximo 6 de junio para ofrecer un concierto con la Orquesta Clásica Santa Cecilia en la entrega de los premios Fundación Excelencia en el Auditorio Nacional, que en esta edición recibirán, además del propio Orfeón, Ainhoa Arteta, Fernando Velázquez, Daniel Lozakovitj, Antonio Moral y el Liceo de Barcelona.

El coro donostiarra, que visitará distintas localidades vascas hasta final de año, acudirá el 18 de octubre al 20 aniversario del Guggenheim bilbaíno y el 21 de ese mismo mes abrirá la temporada del Auditorio de Zaragoza, donde interpretará los "Carmina Burana", de Carl Orff, junto a la Orquesta Goya.

Además, las mujeres del Orfeón estrenarán en 2017 el uniforme en negro y con un lazo rosa que el modisto francés Hubert de Givenchy diseñó hace cuatro años, de cuyo patronaje se ha encargado Lorenzo Caprile, y que convivirá con el creado por Cristóbal Balenciaga en 1964.

El propio Givenchy lo podrá ver el 26 de mayo en un concierto que una formación reducida del Orfeón ofrecerá en el Museo Balenciaga con motivo de la apertura de la exposición "Rachel L. Mellon Collection", que mostrará el gran legado depositado en Getaria de la multimillonaria estadounidense, una de las mejoras clientas del modisto vasco.