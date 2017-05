Ciudadanos aboga por dar visibilidad al acoso escolar que no se hace público

San Sebastián, 2 may (EFE).- El portavoz de Ciudadanos Euskadi, Nicolás de Miguel, ha dicho hoy que su partido considera "prioritario" dar visibilidad a "ese acoso escolar que no se hace público" y que "es como si no existiera".

De Miguel ha hecho público hoy en un comunicado con motivo del Día del Acoso Escolar, en el que reclama una "especial atención" para los escolares "más vulnerables a este terrible fenómeno".

"Todos los escolares deben ser protegidos del acoso escolar con la implicación tanto de la comunidad educativa como de las familias. La educación es el principal baluarte para la prevención, la detección precoz y las medidas correctoras en casos de 'bullyng'", señala.

Además, lamenta que en Euskadi se hayan duplicado los casos de acoso escolar, según los datos que aportó el Gobierno Vasco el 9 de marzo, que indicaban que en el curso 2015-2016 se confirmaron un total de 121 frente a los 67 del anterior.

De Miguel agrega que su formación se ha implicado en las instituciones para tomar "cartas radicales en el asunto" y ha puesto como ejemplo la iniciativa de Ciudadanos Getxo, "donde se aprobó una moción a favor de la protección del colectivo LGTBI en las aulas vascas".