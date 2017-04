Carlos Muguiro será el director de la Escuela de Cine de San Sebastián

San Sebastián, 26 abr (EFE).- El cineasta navarro Carlos Muguiro, quien cuenta con una acreditada experiencia como programador, creador, docente e investigador, será el director de la nueva Escuela de Cine, promovida por la Diputación de Gipuzkoa, que se ubicará en el edificio de Tabakalera de San Sebastián.

El jurado del concurso público organizado por la institución foral, al que concurrieron cinco ofertas, se ha decantado por el proyecto "La hipótesis del cine", que propone un modelo de escuela "novedoso" y que será gestionado por Muguiro, según ha informado la Diputación guipuzcoana en un comunicado.

El diputado foral de Cultura, Denis Itxaso, ha asegurado que el proyecto ganador parte del conocimiento exhaustivo de la pedagogía sobre el cine y se adapta de manera razonada al contexto y los ámbitos de trabajo de las tres instituciones en cuyo ecosistema se ubica, Tabakalera, Filmoteca Vasca y Festival de Cine.

De esta manera, con "un brillante desarrollo", propone un modelo de escuela "singular" que concuerda plenamente con la idea que este proyecto plantea, ha añadido.

La Diputación presentará en los próximos días al nuevo director y dará los detalles del proyecto que se desarrollará en la escuela que conforme se establecía en las bases contemplará tres áreas de conocimiento: creación y dirección de cine; gestión y planificación de eventos cinematográficos; y archivo, catalogación y restauración fílmica.

Nacido en 1966 en Elizondo (Navarra), Carlos Muguiro es actualmente jefe de la especialidad de Cine Documental de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM) y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

En el ámbito de la creación cinematográfica, ha realizado junto con Sergio Oksman las películas "Goodbye, America" (2006), "Notes on the Other" (2008), "A Story for the Modlins" (2012), y "O Futebol" (2015).

Como programador cinematográfico, Carlos Muguiro fue fundador del Festival Punto de Vista de Navarra y su director artístico hasta 2009.

También ha comisariado retrospectivas y programas en instituciones como el MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid) y festivales como Documenta Madrid y Zinebi.

Muguiro ha sido jurado en festivales como FidMarseille (Francia), Visions du Réel (Nyon, Suiza), Festival dei Populi (Florencia, Italia) y DocLisboa (Portugal), entre otros.

Ha editado, entre otros libros, "Antología de jóvenes escritores cubanos post-sovieticos" (2005-2010); "El cine de los mil años. Historia y estética del cine documental japonés"; "Ver sin Vertov. Una introducción a cincuenta años de cine de no-ficción ruso y soviético" (1954-2004); y "El hombre sin la cámara. El cine de Alan Berliner/ The Man Without the Movie Camera. The cinema of Alan Berliner".

El próximo director de la Escuela de Cine de San Sebastián también ha sido coordinador de la Cátedra de Dirección de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) en Cuba y Visiting Scholar en la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Ha realizado estancias de investigación en La Cinémathéque Française-Musée du Cinema (París) y en la Cinemateca Cubana (ICAIC), de La Habana

Muguiro es doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Premio Extraordinario de Doctorado, licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra y diplomado en Dirección de Cine por la ECAM (Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid).

La Escuela de Cine promovida por la Diputación de Gipuzkoa, en cuyo desarrollo colaboraran estrechamente la Filmoteca, el Zinemaldia y Tabakalera, pretende impulsar la formación complementaria y especializada, apoyar a los creadores del ámbito audiovisual y sentar las bases sólidas de un futuro para un sector de gran potencial en el territorio.

Tabakalera ha cedido a la Diputación para los próximos 25 años un espacio de 539 metros cuadrados en la planta baja de Tabakalera destinado a albergar la escuela.

Las obras para habilitar este espacio ya han comenzado y se prevé que finalizarán el próximo mes de agosto.