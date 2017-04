El Zinemaldia apoyará producciones europeas en lenguas no hegemónicas

San Sebastián, 25 abr (EFE).- El Festival de Cine de San Sebastián ha abierto el plazo de inscripción para su nueva actividad de industria, denominada Glocal in Progress, dirigida a producciones europeas en lenguas no hegemónicas, es decir, aquellas que no estén rodadas en español, alemán, francés, inglés, italiano o ruso.

Según ha informado hoy el Zinemaldia en un comunicado, esta nueva actividad se celebrará del 25 al 27 de septiembre, coincidiendo con Cine en Construcción y el VI Foro de Coproducción Europa-América Latina, que se organizan también en el marco del certamen cinematográfico donostiarra.

Glocal in Progress consiste en la exhibición de una selección de tres largometrajes en fase de postproducción ante una audiencia de productores, distribuidores, agentes de ventas y programadores, entre otros profesionales, que pueden contribuir a su conclusión y circulación internacional.

El objetivo de esta iniciativa, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de junio, es promocionar las producciones europeas en lenguas no hegemónicas, propiciar las colaboraciones e impulsar las coproducciones y la difusión de estas películas.

Los filmes seleccionados para participar en esta actividad optarán al Premio de la Industria Glocal in Progress, concedido por las empresas Deluxe Spain, Dolby Iberia, Laserfilm Cine y Video, Nephilim Producciones y No Problem Sonido, que asumirán servicios de postproducción para la película ganadora.

Además, se entregará el Premio Glocal in Progress, dotado con 10.000 euros para el productor mayoritario de la misma película ganadora del Premio de la Industria Glocal in Progress.

El Zinemaldia refuerza con esta iniciativa su apuesta por la creación, iniciada en 2002 con Cine en Construcción, una actividad de industria pionera en su momento que ha permitido la finalización de producciones latinoamericanas, y que fue completada a partir de 2012 con el Foro de Coproducción Europa-América Latina, dirigido a proyectos audiovisuales europeos y latinoamericanos en desarrollo.