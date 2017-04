La semana de la moda de Gipuzkoa afronta su edición más ambiciosa

San Sebastián, 24 abr (EFE).- La semana de la moda de Gipuzkoa, que se celebrará del 4 al 7 de mayo en los museos San Telmo de San Sebastián y Balenciaga de Getaria, afronta su edición más ambiciosa en la que habrá desfiles y actividades con firmas como The 2nd Skin Co., Isabel Zapardiez y Juanjo Oliva by ECI.

La directora del certamen, Laura Chamorro, ha asegurado hoy que este año se ha conseguido dar un salto "cualitativo y cuantitativo importante" hasta el punto que GdM Donostia Moda Festival ha conseguido situarse como "complemento a las principales pasarelas de Madrid o Barcelona", ha informado la Diputación en un comunicado.

En esta edición, la marca española The 2nd Skin Co., una de las más internacionales del momento, protagonizará el desfile que se celebrará el día 4 de mayo en el Museo Balenciaga, donde mostrará una colección caracterizada por grandes pliegues, volúmenes, mangas o volantes.

Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, directores creativos de la marca, serán los protagonistas del primer día del festival, que incluye una retrospectiva de sus mejores diseños de los últimos diez años.

En esta primera jornada tampoco faltarán actividades y espacios para la reflexión en los que se abordará, por ejemplo, la corriente "Slow Fashion".

Las mesas redondas y el tiempo para el debate serán los protagonistas de la segunda jornada impulsada por el Clúster Donostia Moda.

La firma The 2nd Skin Co., junto a prestigiosos diseñadores y directores de firmas guipuzcoanas, disertarán sobre las estrategias de internacionalización de las marcas locales.

El 6 de mayo, la iglesia de San Telmo se transformará en un espacio de luz, sonido y color para acoger la jornada de desfiles que arrancará por la mañana con la presentación de las colecciones de siete comercios multimarca y ocho diseñadores guipuzcoanos.

La tarde arrancará con la presentación de la segunda colección primavera-verano 2017 de The 2nd Skin Co. y finalizará con la presentación oficial en el País Vasco de la colección 2018 "Ohrigami" de la diseñadora Isabel Zapardiez.

El estilo atemporal de la firma de marroquinería BOX, la nueva colección colorista de Zergatik, la lencería y ropa de baño de Amaia Txabarria o los diseños de Juanjo Oliva by Eci protagonizarán también una tarde de desfiles de primer nivel.