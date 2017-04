Condenada por hacer una compra en Eroski por internet con tarjeta sin fondos

San Sebastián, 24 abr (EFE).- Una mujer ha sido condenada por un Juzgado de San Sebastián a pagar una multa de 180 euros por hacer una compra por internet en la web de la empresa Eroski, por un importe de 318 euros, con una tarjeta sin fondos.

Según la sentencia del caso, a la que hoy ha tenido acceso EFE, los hechos se produjeron el 23 de marzo de 2012, cuando la acusada realizó "un pedido" a la citada firma comercial a través de su servicio de compra "on line", "conociendo que no tenía saldo en su cuenta y que, por ello, no iba a pagar el pedido" que recibió después en su domicilio.

La resolución judicial considera que estos hechos son constitutivos de una falta de estafa, por la que impone a la procesada una multa de 180 euros y que indemnice a Eroski en la cantidad defraudada.