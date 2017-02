Mas ve "lejos" un acuerdo y apuesta abiertamente por el Estado catalán

San Sebastián, 22 feb (EFE).- El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado hoy que ve un acuerdo entre Cataluña y el Estado "más lejos que la cima del Everest" y ha señalado que, en caso de recibir una oferta de mayor autonomía, ésta debería ser votada en referéndum junto con la opción del Estado catalán, por la que ha apostado.

Mas, aclamado por 1.800 personas en una conferencia en San Sebastián, no ha mencionado terceras vías ni se ha referido en ningún momento a la reunión mantenida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, sino que ha defendido la celebración este año de un referéndum y por la consecución de un Estado catalán.

El expresident ha ofrecido una conferencia en el Kursaal de San Sebastián junto con el exlehendakari Juan José Ibarretxe, a la que ha asistido un nutrido grupo de dirigentes de los partidos nacionalistas vascos y personalidades de la sociedad de Euskadi.

El portavoz Joseba Egibar, acompañado por los dirigentes Joseba Aurrekoetxea e Itxaso Atutxa, ha representado al PNV, mientras que EH Bildu ha movilizado a un gran número de representantes, con Arnaldo Otegi a la cabeza, flanqueado por Pello Urizar, Marian Beitialarrangoitia, Miren Larrion y Arkaitz Rodríguez, entre otros.

También han acudido representantes institucionales, como el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano (PNV), quien ha recibido a Mas previamente en el palacio foral, y el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón (EH Bildu).

Ibarretxe ha presentado el acto como "académico", aunque en él se ha escuchado algún grito aislado en favor de la independencia, se ha agasajado a Mas e incluso los asistentes han cantado, de la mano del exlehendakari, la canción "Zenbat gara", de Benito Lertxundi, a modo de llamada a la unidad nacionalista.

En su alocución, el presidente de PDeCAT ha explicado que si Cataluña recibiera una oferta del Estado para profundizar en su autonomía, una hipótesis que ha considerado "muy lejana", dicha propuesta debería ser votada en referendo por los catalanes, pero siempre junto a otra en favor de la independencia.

"Que la gente escogiera entre independencia y una oferta de mayor autonomía", ha defendido Mas, quien ha opinado que "no tendría sentido" que con un Parlamento catalán que tiene "mayoría absoluta" en favor de la independencia, esta opción no se pudiera "poner como alternativa". "No hemos hecho todo lo que hemos hecho para en el último momento tirar la toalla", ha enfatizado.

Mas ha recogido una metáfora expresada previamente por Ibarretxe -quien ha dicho que su plan puso el campo base y los catalanes están ahora en el campo 3 del Everest-, para explicar que la posibilidad de un acuerdo con el Estado es "lejana", al tiempo que ha augurado una situación de "tensión" por la convocatoria este año de un referéndum en Cataluña, que entiende "fundamental".

El dirigente nacionalista ha desgranado las claves del proceso soberanista y sus principales hitos, al tiempo que ha argumentado que este itinerario tiene una parte de "reacción" a las "agresiones" sufridas por Cataluña, fundamentalmente desde el año 2000, cuando se inició una "reconquista competencial" y una "recentralización".

Las "agresiones" han continuado con la "politización de la justicia", materializada en el rechazo del Estatut en 2010 por parte del Tribunal Constitucional, y con la "judicialización de la política", que le ha llevado a él y a otros dirigentes -ha citado a Frances Homs, presente en la sala- ante los tribunales.

También ha aludido a una "guerra sucia" llevada a cabo "desde estamentos del Estado, controlados o no tanto", que "por vías ilegales están intentando desprestigiar a los políticos soberanistas catalanes para que pierdan credibilidad ante su propia gente".

A esta "agresión" se le ha puesto el nombre de "operación Cataluña", según Mas, quien ha afirmado que "no es una operación de seducción, ni una oferta interesante, ni una recuperación competencial".

Ha advertido de que "cuantos más juicios haya" contra representantes políticos catalanes, "mayor será la base del independentismo", ya que puede surgir una "reacción de orgullo y de apuesta democrática en Cataluña", donde, ha admitido, en este momento el independentismo no puede asegurar que disponga del apoyo de la mayoría social.

Ha explicado que este año el Parlamento catalán aprobará una serie de leyes para dar legitimidad al referéndum y para facilitar "la sustitución de una soberanía por otra", un momento en el que ha augurado una "alto grado de tensión" con el Estado español, que aún se incrementará cuando se celebre la citada consulta.

"Pero para nosotros llegar al final el referéndum es fundamental", ha abundado Mas.